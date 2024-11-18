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Большегруз

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2024
В Омске большегруз опрокинул на проезжую часть бетонные плиты
Участок дороги пришлось временно перекрыть, у счастью, обошлось без пострадавших.
18 ноября, 13:34
Омичам за нарушение правил содержания животных будут грозить большие штрафы
В Госдуме обсудили законопроект, который вводит новые штрафы за нарушения содержания питомцев.
18 ноября, 13:12
Машина в хлам, водитель погиб. Пожилому курганцу грозит 5 лет за ДТП на омской трассе
8 октября, 05:52
Прокуратура взяла на контроль проверку ДТП на трассе «Тюмень-Омск»
Расследование уголовного дела в отношении 49-летнего водителя, допустившего аварийную ситуацию, пройдет под надзором Прокуратуры Омской области.
16 июня, 08:48
Бастрыкин потребовал доклад о расследовании гибели 7 человек на трассе Тюмень-Омск
17 марта, 08:48
Пьяный омич за рулем фуры въехал в поднятый барьер на железнодорожном переезде
В результате аварии у большегруза отвалилась кабина.
8 января, 04:58
Чудом не пострадали. Страшное ДТП с фурой произошло на трассе Омск — Тюмень
В аварии пострадал омич, который был за рулем КамАЗа.
6 января, 11:57
2023
Не рассчитал габариты. В центре Омска под метромостом застряла фура
25 декабря 2023, 12:50
На трех трассах Омской области ввели запрет на движение большегрузов
Ограничение будет действовать в течение месяца.
20 апреля 2023, 08:26
На трассе в Омской области иностранный водитель фуры без прав выехал на «встречку»
Большегруз иностранца изъяли и поместили на спецстоянку.
20 февраля 2023, 07:01
2022
Смертельная дистанция. На трассе под Омском водитель случайно врезался в фуру и погиб
Мужчина не выдержал безопасную дистанцию и врезался в большегрузный автомобиль.
29 июля 2022, 09:43
Неаккуратно «припарковался». На трассе под Омском задержали пьяного водителя фуры
Водитель намеренно выпил водки перед поездкой.
27 мая 2022, 09:32

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