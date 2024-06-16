Водитель фуры, снесшей легковушку на омской «трассе смерти», стал фигурантом дела

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
Пресс-центр МВД по Омской области поделился первыми подробностями ДТП, произошедшего вечером минувшей субботы на трассе Р-402 «Тюмень-Омск». Как сообщается, сотрудникам ведомства удалось установить личности погибших в аварии, а в отношении водителя грузовика Dongfeng возбудили уголовное дело.
Причиной выезда грузовика на «чужую» полосу стало торможение — водитель Dongfeng'а попытался избежать столкновения с другим большегрузом, остановившемся впереди, из-за чего многотонная машина и оказалась на «встречке», где в тот момент и двигался Chevrolet Lacetti.
В легковом автомобиле находилась семья из Нефтеюганска (Ханты-Мансийский АО): 43-летние супруги и их 14-летняя дочь, погибшие при столкновении.
Водитель большегруза, оказавшегося на встречной полосе, стал фигурантом уголовного дела, возбужденного следователем «Тюкалинского» отдела МВД — в инциденте присутствуют признаки нарушения ПДД, ставшего причиной смерти двух и более человек. По этой статье мужчине грозит тюремное заключение на срок до 7 лет.