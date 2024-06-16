Водитель фуры, снесшей легковушку на омской «трассе смерти», стал фигурантом дела

Водитель большегруза, оказавшегося на встречной полосе, стал фигурантом уголовного дела, возбужденного следователем «Тюкалинского» отдела МВД — в инциденте присутствуют признаки нарушения ПДД, ставшего причиной смерти двух и более человек. По этой статье мужчине грозит тюремное заключение на срок до 7 лет.