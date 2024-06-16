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Posted Сегодня, 05:27

Published Сегодня, 05:27

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Updated Сегодня, 05:29

Фото с места ДТП

Водитель фуры, снесшей легковушку на омской «трассе смерти», стал фигурантом дела

16 июня 2024, 05:27
Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
Фото с места ДТП

МВД возбудило уголовное дело из-за гибели семьи в ДТП на омской «трассе смерти»

В отношении водителя большегруза, допустившего серьезную аварию, унесшую жизни сразу трех человек, возбудили уголовное дело.

Пресс-центр МВД по Омской области поделился первыми подробностями ДТП, произошедшего вечером минувшей субботы на трассе Р-402 «Тюмень-Омск». Как сообщается, сотрудникам ведомства удалось установить личности погибших в аварии, а в отношении водителя грузовика Dongfeng возбудили уголовное дело.

Причиной выезда грузовика на «чужую» полосу стало торможение — водитель Dongfeng'а попытался избежать столкновения с другим большегрузом, остановившемся впереди, из-за чего многотонная машина и оказалась на «встречке», где в тот момент и двигался Chevrolet Lacetti.

В легковом автомобиле находилась семья из Нефтеюганска (Ханты-Мансийский АО): 43-летние супруги и их 14-летняя дочь, погибшие при столкновении.

Фото с места ДТПФото с места ДТП
Фото с места ДТПФото с места ДТП
Фото с места ДТП
Фото: Пресс-служба прокуратуры Омской области

Водитель большегруза, оказавшегося на встречной полосе, стал фигурантом уголовного дела, возбужденного следователем «Тюкалинского» отдела МВД — в инциденте присутствуют признаки нарушения ПДД, ставшего причиной смерти двух и более человек. По этой статье мужчине грозит тюремное заключение на срок до 7 лет.

В ДТП с большегрузом на трассе Тюмень-Омск погибли 3 человека
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#Илья Скобин#Происшествия#ДТП#Омск#Авария#Уголовное дело#Новости#Жертвы#Правила дорожного движения
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