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Published Сегодня, 04:51

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Updated Сегодня, 04:56

иллюстрация

Ржавчина и примеси. Бастрыкин заинтересовался проблемами с водой в омском поселке

14 июня 2024, 04:51
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Глава СК Бастрыкин заинтересовался ржавой водой в омском поселке Кормиловка

Уже долгое время в квартиры местных жителей поступает вода с ржавчиной и примесями, которая непригодна для питья и использования в быту. При этом только в прошлом году была введена в эксплуатацию локальная станция очистки воды.

Омичка обратилась к председателю СК России Бастрыкину с просьбой решить проблему с водоснабжением в поселке Кормиловка. Дело в том, что уже долгое время в квартиры местных жителей поступает вода, содержащая ржавчину и другие примеси, которая непригодна для питья и использования в быту.

Оказалось, что только в прошлом году в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» была введена в эксплуатацию локальная станция очистки воды. Однако ее производительности недостаточно для обслуживания населенного пункта. Граждане неоднократно обращались в различные инстанции, но это не привело к желаемому результату.

Омский следком ведет расследование уголовного дела.

«Председатель СК Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Омской области Владиславу Бражникову принять необходимые меры к скорейшему завершению расследования уголовного дела, о чем представить доклад», — уточнили в следкоме.

Исполнение этого поручения взято под контроль в центральном аппарате ведомства.

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