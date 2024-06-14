Ржавчина и примеси. Бастрыкин заинтересовался проблемами с водой в омском поселке

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Published Сегодня, 04:51
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Омичка обратилась к председателю СК России Бастрыкину с просьбой решить проблему с водоснабжением в поселке Кормиловка. Дело в том, что уже долгое время в квартиры местных жителей поступает вода, содержащая ржавчину и другие примеси, которая непригодна для питья и использования в быту.
Оказалось, что только в прошлом году в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» была введена в эксплуатацию локальная станция очистки воды. Однако ее производительности недостаточно для обслуживания населенного пункта. Граждане неоднократно обращались в различные инстанции, но это не привело к желаемому результату.
Омский следком ведет расследование уголовного дела.
«Председатель СК Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Омской области Владиславу Бражникову принять необходимые меры к скорейшему завершению расследования уголовного дела, о чем представить доклад», — уточнили в следкоме.
Исполнение этого поручения взято под контроль в центральном аппарате ведомства.