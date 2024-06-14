Ржавчина и примеси. Бастрыкин заинтересовался проблемами с водой в омском поселке

Глава СК Бастрыкин заинтересовался ржавой водой в омском поселке Кормиловка

Уже долгое время в квартиры местных жителей поступает вода с ржавчиной и примесями, которая непригодна для питья и использования в быту. При этом только в прошлом году была введена в эксплуатацию локальная станция очистки воды.