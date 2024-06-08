Проблемы со скважиной. Жители омского села Калинино остались без воды

Ранее Город55 рассказывал, что в Оконешниковском районе изношенность водопроводных сетей составляет 65%. Из-за этого подача воды неоднократно прекращалась. Например, в период с 27 февраля по 4 марта водоснабжение в селе Куломзино было нестабильным. Пока специалисты проводили ремонтные работы, местные жители могли использовать только одну водопроводную колонку.