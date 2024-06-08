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Published Сегодня, 08:38

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Updated Сегодня, 08:40

иллюстрация

Проблемы со скважиной. Жители омского села Калинино остались без воды

8 июня 2024, 08:38
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Омской области из-за проблем со скважиной без воды осталось целое село

В региональной прокуратуре сообщили, что 25 мая в селе Калинино подача воды через централизованную систему водоснабжения была прекращена из-за неисправности насоса на водозаборной скважине. После этого районная прокуратура начала проверку.

В региональной прокуратуре сообщили, что с 25 мая в селе Калинино подача воды через централизованную систему водоснабжения была прекращена. Как оказалось, всему виной неисправность насоса на водозаборной скважине.

После этого районная прокуратура незамедлительно начала проверку.

«В связи с неэффективной и несвоевременной работой по установлению и устранению причин отсутствия водозабора в скважине прокурор района Александр Ступник внес представления в адрес водоснабжающей организации и администрации Русско-Полянского района», — уточнили в прокуратуре.

В итоге МУП «Водник» заменил неисправное оборудование. Сейчас прокурор района лично следит за восстановлением водоснабжения в жилых домах.

Ранее Город55 рассказывал, что в Оконешниковском районе изношенность водопроводных сетей составляет 65%. Из-за этого подача воды неоднократно прекращалась. Например, в период с 27 февраля по 4 марта водоснабжение в селе Куломзино было нестабильным. Пока специалисты проводили ремонтные работы, местные жители могли использовать только одну водопроводную колонку.

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