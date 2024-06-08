Проблемы со скважиной. Жители омского села Калинино остались без воды

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
В региональной прокуратуре сообщили, что с 25 мая в селе Калинино подача воды через централизованную систему водоснабжения была прекращена. Как оказалось, всему виной неисправность насоса на водозаборной скважине.
После этого районная прокуратура незамедлительно начала проверку.
«В связи с неэффективной и несвоевременной работой по установлению и устранению причин отсутствия водозабора в скважине прокурор района Александр Ступник внес представления в адрес водоснабжающей организации и администрации Русско-Полянского района», — уточнили в прокуратуре.
В итоге МУП «Водник» заменил неисправное оборудование. Сейчас прокурор района лично следит за восстановлением водоснабжения в жилых домах.
Ранее Город55 рассказывал, что в Оконешниковском районе изношенность водопроводных сетей составляет 65%. Из-за этого подача воды неоднократно прекращалась. Например, в период с 27 февраля по 4 марта водоснабжение в селе Куломзино было нестабильным. Пока специалисты проводили ремонтные работы, местные жители могли использовать только одну водопроводную колонку.