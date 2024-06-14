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Posted Сегодня, 08:34

Published Сегодня, 08:34

Modified Сегодня, 08:36

Updated Сегодня, 08:36

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Омичам рассказали, когда появится «выделенка» на улице Богдана Хмельницкого

14 июня 2024, 08:34
Фото: gorod55.ru
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В Омске на улице Богдана Хмельницкого появится выделенная полоса для общественного транспорта. Однако пока неизвестно, когда именно она откроется, но в ближайшие дни ею точно могут пользоваться все водители без каких-либо ограничений.

В Омске появится выделенная полоса для движения на улице Богдана Хмельницкого. В прямом эфире ГТРК «Иртыш» Сергей Фальковский, заместитель руководителя департамента транспорта городской администрации, поделился подробностями.

Пока неизвестно, когда именно будет открыта новая полоса для движения. Однако в течение ближайших дней водители могут пользоваться этой полосой без каких-либо ограничений.

«Мы готовы полностью, ждем разметку. Как только будет нанесена разметка, сразу запускаем. По срокам пока непонятно, когда появится», — уточнил Сергей Фальковский.
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Фото: ГТРК «Иртыш»

Ранее Город55 рассказывал, что в Омске появится новый кольцевой маршрут, который пройдет от 1-й Учхозной улицы через Жукова до Маяковского проспекта. Обслуживать его будет частный перевозчик, который будет выбран в результате открытого конкурса.

Конкурс открыт. В Омске ищут перевозчика для нового кольцевого маршрута
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#Общество#Транспорт#Омск#Мэрия#Омская область#Общественный транспорт#Новости#Богдан Хмельницкий#Выделенная полоса движения
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