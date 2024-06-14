Омичам рассказали, когда появится «выделенка» на улице Богдана Хмельницкого

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
В Омске появится выделенная полоса для движения на улице Богдана Хмельницкого. В прямом эфире ГТРК «Иртыш» Сергей Фальковский, заместитель руководителя департамента транспорта городской администрации, поделился подробностями.
Пока неизвестно, когда именно будет открыта новая полоса для движения. Однако в течение ближайших дней водители могут пользоваться этой полосой без каких-либо ограничений.
«Мы готовы полностью, ждем разметку. Как только будет нанесена разметка, сразу запускаем. По срокам пока непонятно, когда появится», — уточнил Сергей Фальковский.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омске появится новый кольцевой маршрут, который пройдет от 1-й Учхозной улицы через Жукова до Маяковского проспекта. Обслуживать его будет частный перевозчик, который будет выбран в результате открытого конкурса.