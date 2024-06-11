Пока все исправны. В Омске валидаторами оснащены только 205 городских автобусов

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
По итогам прошлого года в городской бюджет из-за безбилетного проезда не поступило примерно 180 млн рублей, в первом квартале 2024-го потери составили 44 млн. Со следующего месяца в муниципальном общественном транспорте на 10 рублей вырастет стоимость проезда. В связи с этим Город55 решил выяснить, какое количество транспорта сегодня оснащено валидаторами, и собираются ли предприятия приобретать в 2024 году новые устройства.
Как сообщили Городу55 в дептранспорта, валидаторы установлены в 10 троллейбусах, 16 трамваях и 205 автобусах, из них 130 — это автобусы среднего класса, а 75 — большого класса.
«Маршруты, на которых работают автобусы, троллейбусы и трамваи с установленными валидаторами, не имеют конкретного закрепления», — пояснил замдиректора дептранспорта Сергей Фальковский.
В ведомстве заверили, что сейчас все валидаторы, установленные в общественном транспорте, находятся в технически исправном состоянии.
До конца года муниципальное предприятие «Электрический транспорт» собирается установить 20 валидаторов в уже имеющихся машинах. Помимо этого, в планах — покупка 40 автобусов, сразу оснащенных валидаторами.