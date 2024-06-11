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Пока все исправны. В Омске валидаторами оснащены только 205 городских автобусов

11 июня 2024, 07:37
Фото: gorod55.ru
Иллюстрация

В Омске валидаторы установлены только в 205 автобусах и 10 троллейбусах

Часть автобусов, где есть валидаторы, работает с кондукторами.

По итогам прошлого года в городской бюджет из-за безбилетного проезда не поступило примерно 180 млн рублей, в первом квартале 2024-го потери составили 44 млн. Со следующего месяца в муниципальном общественном транспорте на 10 рублей вырастет стоимость проезда. В связи с этим Город55 решил выяснить, какое количество транспорта сегодня оснащено валидаторами, и собираются ли предприятия приобретать в 2024 году новые устройства.

Как сообщили Городу55 в дептранспорта, валидаторы установлены в 10 троллейбусах, 16 трамваях и 205 автобусах, из них 130 — это автобусы среднего класса, а 75 — большого класса.

«Маршруты, на которых работают автобусы, троллейбусы и трамваи с установленными валидаторами, не имеют конкретного закрепления», — пояснил замдиректора дептранспорта Сергей Фальковский.

В ведомстве заверили, что сейчас все валидаторы, установленные в общественном транспорте, находятся в технически исправном состоянии.

До конца года муниципальное предприятие «Электрический транспорт» собирается установить 20 валидаторов в уже имеющихся машинах. Помимо этого, в планах — покупка 40 автобусов, сразу оснащенных валидаторами.

В прошлом году с пассажирских предприятий Омска уволилось 309 кондукторов
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#Юлия Истомина#Эксклюзивы#Общество#Транспорт#Омск#Общественный транспорт#Департамент транспорта мэрии Омска#Автобус#Трамвай#Новости#Троллейбусы#Валидатор
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