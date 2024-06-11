Пока все исправны. В Омске валидаторами оснащены только 205 городских автобусов

По итогам прошлого года в городской бюджет из-за безбилетного проезда не поступило примерно 180 млн рублей, в первом квартале 2024-го потери составили 44 млн. Со следующего месяца в муниципальном общественном транспорте на 10 рублей вырастет стоимость проезда. В связи с этим Город55 решил выяснить, какое количество транспорта сегодня оснащено валидаторами, и собираются ли предприятия приобретать в 2024 году новые устройства.