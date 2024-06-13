Отдых по плану. С 12 июня мэр Омска Сергей Шелест ушел в отпуск

Ранее Город55 рассказывал о том, как в честь Дня России на Ленинградском мосту в Омске включили подсветку. В течение часа омичи могли наблюдать восемь режимов работы иллюминации. Многие горожане пришли посмотреть на световое шоу, снимали его на телефоны и делились с близкими и в соцсетях. Мост засиял разноцветными огнями, особенно красиво было наблюдать за отражениями в воде.