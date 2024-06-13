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Сергей Шелест

Отдых по плану. С 12 июня мэр Омска Сергей Шелест ушел в отпуск

13 июня 2024, 03:36
Фото: gorod55.ru
Сергей Шелест

Стало известно, когда мэр Омска Сергей Шелест ушел в отпуск

Мэр Омска Сергей Шелест ушел в отпуск с 12 июня. При этом вчера он вместе с Виталием Хоценко открыл Ленинградский мост после ремонта и фонтан у библиотеки имени Пушкина.

В среду, 12 июня, у мэра Сергея Шелеста начался отпуск. Об этом сообщает «СуперОмск». При этом вчера он вместе с Виталием Хоценко участвовал в торжественной церемонии открытия Ленинградского моста после капремонта.

Помимо этого, мэр торжественно открыл фонтан у библиотеки имени Пушкина, который не работал 20 лет.

Заметим, что во время отпуска у Сергея Шелеста день рождения. Он, по всей видимости, проведет его с семьей.

Ранее Город55 рассказывал о том, как в честь Дня России на Ленинградском мосту в Омске включили подсветку. В течение часа омичи могли наблюдать восемь режимов работы иллюминации. Многие горожане пришли посмотреть на световое шоу, снимали его на телефоны и делились с близкими и в соцсетях. Мост засиял разноцветными огнями, особенно красиво было наблюдать за отражениями в воде.

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