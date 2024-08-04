День рождения

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Август
День города, крупные пожары и прыжок собаки из окна. Главные темы недели
4 августа, 10:10
Июнь
Отдых по плану. С 12 июня мэр Омска Сергей Шелест ушел в отпуск
13 июня, 03:36
Директор департамента архитектуры Омска Ирина Гаак сообщила о пополнении в семье
Об этом глава департамента архитектуры и градостроительства рассказала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
2 июня, 07:56
Услышал весь район. На концерте в омском парке «Вокруг света» шумно отожгли звезды
2 июня, 06:14
Виталий Хоценко и мэр Омска Шелест поучаствовали в открытии парка «Вокруг света»
Как отметил Виталий Хоценко, в Омской области появилось еще одно «яркое» место.
1 июня, 12:56
Октябрь 2023
Партия «Справедливая Россия — за правду» отметила свое 17-летие
Однопартийцев поздравил депутат омского Заксобрания Андрей Жуковский.
28 октября 2023, 10:15

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