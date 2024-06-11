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Published Сегодня, 08:24

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Updated Сегодня, 08:26

Накануне на мосту прошли испытания прочности

В Омске подрядчика наградили грамотой за ремонт Ленинградского моста

11 июня 2024, 08:24
Фото: Сергей Сапоцкий / Пресс-центр администрации города Омска
Накануне на мосту прошли испытания прочности
Реконструкцией занималась компаний «СтройТраст».

Гендиректора компании «СтройТраст» Армана Акопяна наградили правительственной грамотой за ремонт Ленинградского моста. Распоряжение накануне, 10 июня, подписал губернатор Омской области Виталий Хоценко.

«За многолетний безупречный труд, высокое профессиональное мастерство и в связи с завершением капитального строительства моста „Ленинградский“ через реку Иртыш в Омске наградить Почетной грамотой правительства Омской области Акопяна Армана Альбертовича директора общества с ограниченной ответственностью „СтройТраст“», — говорится в документе.

Отметим, что компания «СтройТраст» в настоящее время занимается реконструкцией бульвара Архитекторов на Левобережье.

Напомним, обновленный Ленинградский мост полностью откроют для движения завтра, 12 июня.

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#Евгений Игишев#Ремонт#Омск#Омская область#Реконструкция#Ленинградский мост#Правительство#Левобережье#Арман Акопян#Виталий Хоценко#Грамота#Движение#Бульвар Архитекторов
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