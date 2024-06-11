В Омске подрядчика наградили грамотой за ремонт Ленинградского моста

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Гендиректора компании «СтройТраст» Армана Акопяна наградили правительственной грамотой за ремонт Ленинградского моста. Распоряжение накануне, 10 июня, подписал губернатор Омской области Виталий Хоценко.
«За многолетний безупречный труд, высокое профессиональное мастерство и в связи с завершением капитального строительства моста „Ленинградский“ через реку Иртыш в Омске наградить Почетной грамотой правительства Омской области Акопяна Армана Альбертовича директора общества с ограниченной ответственностью „СтройТраст“», — говорится в документе.
Отметим, что компания «СтройТраст» в настоящее время занимается реконструкцией бульвара Архитекторов на Левобережье.
Напомним, обновленный Ленинградский мост полностью откроют для движения завтра, 12 июня.