Чемодан, вокзал, Афганистан. Омские приставы депортировали из России 12 нелегалов

Ранее молодой человек был осужден, а в середине мая его освободили. Документов, подтверждающих его право находиться на территории РФ, у него не было, близких родственников в России тоже. В результате он нарушил требования Федерального закона «О правовом пребывании иностранных граждан в РФ» (ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ), так как повторно совершил административное правонарушение в течение года.