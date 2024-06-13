Чемодан, вокзал, Афганистан. Омские приставы депортировали из России 12 нелегалов

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Published Сегодня, 06:52
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Омские судебные приставы отправили на родину 12 нелегально находившихся в России граждан Афганистана. Под контролем судебных приставов из омского аэропорта нелегалы вылетели в Москву, а затем отправились в Афганистан.
Оказалось, что одного из мигрантов задержали в квартире в центре Омска. 19-летний гражданин Афганистана пояснил, что незаконно прибыл в Россию с целью пересечь границу и отправиться в Европу через Казахстан и Беларусь.
Ранее молодой человек был осужден, а в середине мая его освободили. Документов, подтверждающих его право находиться на территории РФ, у него не было, близких родственников в России тоже. В результате он нарушил требования Федерального закона «О правовом пребывании иностранных граждан в РФ» (ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ), так как повторно совершил административное правонарушение в течение года.
Нарушителя поместили в Центр временного содержания иностранных граждан УМВД России по Омской области. Там к нему присоединились еще 11 граждан Афганистана в возрасте от 24 до 40 лет. Суд постановил принудительно выдворить их из России.
Все они оказались в Омске по разным причинам и не смогли уехать в срок из-за работы или отсутствия денег. В итоге их признали виновными в нарушении правил въезда и режима пребывания в России, а также и незаконной трудовой деятельности. Наказание — штраф и принудительное выдворение из страны.
Напомним, что с начала года судебные приставы принудительно выдворили из страны 119 иностранцев. В июне таких случаев было 22. Большинство из выдворенных — граждане Таджикистана, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Киргизии и Афганистана.