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задержанные иностранные граждане

Чемодан, вокзал, Афганистан. Омские приставы депортировали из России 12 нелегалов

13 июня 2024, 06:52
Фото: Транцевич Владимир / ГУ ФССП России по Омской области
задержанные иностранные граждане

Из Омска депортировали 12 нелегальных мигрантов из Афганистана

Мигранты не смогли вовремя уехать из-за работы и отсутствия средств. В итоге их признали виновными в нарушении правил въезда и незаконной трудовой деятельности. Наказание — штраф и принудительное выдворение.

Омские судебные приставы отправили на родину 12 нелегально находившихся в России граждан Афганистана. Под контролем судебных приставов из омского аэропорта нелегалы вылетели в Москву, а затем отправились в Афганистан.

Оказалось, что одного из мигрантов задержали в квартире в центре Омска. 19-летний гражданин Афганистана пояснил, что незаконно прибыл в Россию с целью пересечь границу и отправиться в Европу через Казахстан и Беларусь.

Ранее молодой человек был осужден, а в середине мая его освободили. Документов, подтверждающих его право находиться на территории РФ, у него не было, близких родственников в России тоже. В результате он нарушил требования Федерального закона «О правовом пребывании иностранных граждан в РФ» (ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ), так как повторно совершил административное правонарушение в течение года.

Нарушителя поместили в Центр временного содержания иностранных граждан УМВД России по Омской области. Там к нему присоединились еще 11 граждан Афганистана в возрасте от 24 до 40 лет. Суд постановил принудительно выдворить их из России.

Все они оказались в Омске по разным причинам и не смогли уехать в срок из-за работы или отсутствия денег. В итоге их признали виновными в нарушении правил въезда и режима пребывания в России, а также и незаконной трудовой деятельности. Наказание — штраф и принудительное выдворение из страны.

Напомним, что с начала года судебные приставы принудительно выдворили из страны 119 иностранцев. В июне таких случаев было 22. Большинство из выдворенных — граждане Таджикистана, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Киргизии и Афганистана.

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