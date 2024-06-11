Поездки в транспорте Омской области станут выгоднее для пользователей СБП

«Мы стремимся предоставить жителям страны современные и выгодные способы безналичной оплаты проезда. В этот раз Система быстрых платежей запускает акцию для жителей Омской области, которые предпочитают использовать в общественном транспорте именно проездной. Пополнять баланс карты через СБП не только выгодно, но и удобно, ведь сделать это нужно онлайн — процесс не займет много времени. Уверена, жители Омской области оценят по достоинству новое предложение от СБП», — прокомментировала Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов НСПК.