Поездки в транспорте Омской области станут выгоднее для пользователей СБП

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
Modified Сегодня, 06:42
Updated Сегодня, 06:42
С 1 июля 2024 года в Омске сразу на 10 рублей планируют увеличить стоимость проезда в общественном транспорте.
Несмотря на повышение тарифа, у омичей все же есть возможность сэкономить на проезде в общественном транспорте. С 5 июня в Омске стартовала акция от Национальной системы платежных карт. До 30 сентября 2024 года держатели проездного смогут получать кешбэк 5% при пополнении проездных на банковской Единой карте (ЕК) или на транспортной карте «ОмКа». Кешбэк вернется если оплачивать проезд онлайн через Систему быстрых платежей (СБП).
Максимальная сумма, которую сможет вернуть один пользователь, — 1 000 рублей в месяц. Деньги будут поступать на счет автоматически. Для пополнения баланса проездной карты можно воспользоваться мобильным приложением «ОмКа». Потребуется ввести данные своего проездного, указать сумму пополнения и выбрать удобный способ оплаты — Систему быстрых платежей (СБП).
«Мы стремимся предоставить жителям страны современные и выгодные способы безналичной оплаты проезда. В этот раз Система быстрых платежей запускает акцию для жителей Омской области, которые предпочитают использовать в общественном транспорте именно проездной. Пополнять баланс карты через СБП не только выгодно, но и удобно, ведь сделать это нужно онлайн — процесс не займет много времени. Уверена, жители Омской области оценят по достоинству новое предложение от СБП», — прокомментировала Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов НСПК.
Отметим, что предварительно необходимо зарегистрироваться в программе лояльности на сайте vamprivet.ru или в мобильном приложение «Привет!». Там же можно подробнее узнать о правилах предоставления кешбэка.