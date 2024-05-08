Неприятные изменения. Стоимость проезда в омском транспорте хотят повысить на треть

Размер оплаты проезда для пассажиров при использовании электронных средств платежа (например, банковская карта, «Омка») предложили повысить до 35 рублей, а за наличный расчет стоимость проезда составит 40 рублей. Проект решения теперь должны утвердить депутаты Омского горсовета. Если они это сделают, то изменения вступят в силу 1 июля 2024 года.