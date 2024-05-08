Неприятные изменения. Стоимость проезда в омском транспорте хотят повысить на треть

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
Через пару месяцев в автобусах, троллейбусах и трамваях Омска может вырасти стоимость проезда. На сайте городской администрации опубликовали соответствующий проект решения, подписанный мэром Сергеем Шелестом.
Размер оплаты проезда для пассажиров при использовании электронных средств платежа (например, банковская карта, «Омка») предложили повысить до 35 рублей, а за наличный расчет стоимость проезда составит 40 рублей. Проект решения теперь должны утвердить депутаты Омского горсовета. Если они это сделают, то изменения вступят в силу 1 июля 2024 года.
Напомним, что сейчас разовый проезд при оплате наличными в муниципальном транспорте стоит 30 рублей, а если платить безналично — 25 рублей. То есть, возможно, с 1 июля омичам придется отдавать за проезд на 10 рублей больше обычного.
Ранее Город55 писал, что оплата за проезд выросла на 39 маршрутах, которые обслуживают частные перевозчики. Решение о повышении они могут принимать самостоятельно.