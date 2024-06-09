«Паводок» в подвале, солнечная активность и ухудшение погоды. Омск в воскресенье

Увы, утро нового, выходного дня, радости жителям домов №23/2 и №27 на пригородной улице не принесло — местным вновь приходится вести «борьбу за живучесть» технических помещений собственного жилья — уже около суток. А вода потихоньку подбирается к насосам водопровода, уничтожает чей-то бизнес (коммерческие помещения тоже оказались в воде) и никуда «уходить» не собирается. Ну, а увидеть это бедствие воочию можно в материале ниже: