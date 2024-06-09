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Published Сегодня, 13:45

Modified Сегодня, 13:45

Updated Сегодня, 13:45

«Паводок» в подвале, солнечная активность и ухудшение погоды. Омск в воскресенье

«Паводок» в подвале, солнечная активность и ухудшение погоды. Омск в воскресенье

9 июня 2024, 13:45
Фото: 1MI
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. «Паводок» в домах на Пригородной.

Увы, утро нового, выходного дня, радости жителям домов №23/2 и №27 на пригородной улице не принесло — местным вновь приходится вести «борьбу за живучесть» технических помещений собственного жилья — уже около суток. А вода потихоньку подбирается к насосам водопровода, уничтожает чей-то бизнес (коммерческие помещения тоже оказались в воде) и никуда «уходить» не собирается. Ну, а увидеть это бедствие воочию можно в материале ниже:

По щиколотку. Омичи вновь пожаловались на воду в подвалах домов на Пригородной улице
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Новость №2. Магнитное поле «шалит».

Понедельник, 10 июня, может создать некоторый дискомфорт для особо чувствительных омичей: магнитное поле нашей планеты неспокойно. Пик магнитосферной активности придется на вторую половину дня, а закончится магнитная буря только 11 числа. К слову, эта буря будет посильнее, чем обычно:

Все новые всплески. Омичи столкнутся с последствиями особенно мощной магнитной бури
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Новость №3. «Обычная» погода тоже испортится.

Кроме «космических синоптиков», тревогу бьют и обычные, «наземные». Дело в том, что днем 10 июня погодные условия будут нестабильны: ветер, дождь, град, грозы — в общем, погода сама «не определилась», что она готовит омичам. Но горожане тоже могут встретить ее капризы во всеоружии — ознакомившись с актуальным прогнозом погоды или перейдя по ссылке ниже:

Мощные ветер и дожди. Синоптики предупредили омичей о внезапном ухудшении погоды
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#Илья Скобин#Погода#Омск#Омская область#Паводок#Новости#Итоги дня#Ухудшение погоды#Магнитное поле#Солнечная активность
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