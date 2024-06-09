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Posted Сегодня, 12:36

Published Сегодня, 12:36

Modified Сегодня, 12:38

Updated Сегодня, 12:38

иллюстрация

Мощные ветер и дожди. Синоптики предупредили омичей о внезапном ухудшении погоды

9 июня 2024, 12:36
Фото: 1MI
иллюстрация

Обь-Иртышское УГМС предупредило омичей об опасном ухудшении погоды

По информации синоптиков, 10–11 июня погодные условия будут нестабильны: возможны как осадки, так и порывы мощного ветра.

Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу среды опубликовало предупреждение — на Омскую область надвигаются неблагоприятные погодные условия: дожди (в том числе и кратковременные), грозы и град.

Кроме того, как отмечают синоптики, доставить хлопот могут туман и внезапные порывы ветра (приблизительная скорость: 15-20 м/с). Прогноз синоптиков подтверждается и другими сервисами мониторинга, например Ventusky: по этим данным дождливая погода задержится в Омске на весь день.

Прогноз погоды на понедельник, 10 июня.Прогноз погоды на понедельник, 10 июня.
Прогноз погоды на понедельник, 10 июня.
Фото: Ventusky

Напомним, что резкое усиление ветра, как и осадки, могут стать причиной как коммунальных аварий, так и серьезных несчастий, например, пожаров. В случае возникновения опасной ситуации обратиться за помощью можно по номеру 01, 101 и 8 (3812) 25-83-26. Кроме того, для омичей работает и Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) по номеру 78-78-78.

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#Илья Скобин#Погода#Омск#Аварии#Пожары#Новости#Туман#Дожди#Ветер#Град#Синоптики#Грозы
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