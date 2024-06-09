Мощные ветер и дожди. Синоптики предупредили омичей о внезапном ухудшении погоды

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу среды опубликовало предупреждение — на Омскую область надвигаются неблагоприятные погодные условия: дожди (в том числе и кратковременные), грозы и град.
Кроме того, как отмечают синоптики, доставить хлопот могут туман и внезапные порывы ветра (приблизительная скорость: 15-20 м/с). Прогноз синоптиков подтверждается и другими сервисами мониторинга, например Ventusky: по этим данным дождливая погода задержится в Омске на весь день.
Напомним, что резкое усиление ветра, как и осадки, могут стать причиной как коммунальных аварий, так и серьезных несчастий, например, пожаров. В случае возникновения опасной ситуации обратиться за помощью можно по номеру 01, 101 и 8 (3812) 25-83-26. Кроме того, для омичей работает и Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) по номеру 78-78-78.