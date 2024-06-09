Мощные ветер и дожди. Синоптики предупредили омичей о внезапном ухудшении погоды

Напомним, что резкое усиление ветра, как и осадки, могут стать причиной как коммунальных аварий, так и серьезных несчастий, например, пожаров. В случае возникновения опасной ситуации обратиться за помощью можно по номеру 01, 101 и 8 (3812) 25-83-26. Кроме того, для омичей работает и Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) по номеру 78-78-78.