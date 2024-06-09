Все новые всплески. Омичи столкнутся с последствиями особенно мощной магнитной бури

По информации, предоставленной специалистами Лаборатории солнечной астрономии при Институте космических исследований и солнечно-земной физики, в скором времени горожане могут почувствовать на себе последствия особенно сильного магнитного возмущения — бури среднего класса, классифицируемой специалистами как «G2».