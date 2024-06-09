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Posted Сегодня, 08:34

Published Сегодня, 08:34

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

иллюстрация

Все новые всплески. Омичи столкнутся с последствиями особенно мощной магнитной бури

9 июня 2024, 08:34
Фото: Изображение Midjourney
иллюстрация

Специалисты солнечной астрономии предупредили омичей о мощной магнитной буре

Во второй половине дня активность магнитного поля начнет увеличиваться, а сама буря продлится до 11 июня.

По информации, предоставленной специалистами Лаборатории солнечной астрономии при Институте космических исследований и солнечно-земной физики, в скором времени горожане могут почувствовать на себе последствия особенно сильного магнитного возмущения — бури среднего класса, классифицируемой специалистами как «G2».

Магнитосферная активность начнет нарастать во второй половине дня 10 июня: первые повышения значений воздействия прогнозируются на 15:00 часов. Своего пика буря достигнет ближе к полуночи, после чего колебания пойдут на спад. Полностью магнитный фон стабилизируется к полудню 11 июня.

Прогноз магнитной бури на ближайшие два дняПрогноз магнитной бури на ближайшие два дня
Прогноз магнитной бури на ближайшие два дня
Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Напомним, магнитные бури могут являться причиной дискомфорта и недомогания у многих горожан. Как правило, частыми проблемами в условиях повышенного магнитного воздействия на организм человека, являются головные боли, слабость, скачки артериального давления.

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#Илья Скобин#Общество#Омск#Новости#Магнитная буря#Магнитное поле#Недомогание#Головные боли
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