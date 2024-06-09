По щиколотку. Омичи вновь пожаловались на воду в подвалах домов на Пригородной улице

Как рассказал один из жильцов дома, вода начала поступать в технические помещения в минувшую субботу, 8 июня. На кадрах, которые прислали неравнодушные к судьбе своего дома жильцы, можно заметить, что вода уже почти подобралась к насосному оборудованию, питающему водопровод дома №27. Кроме того, видно, что попасть в подвал без резиновых сапог уже затруднительно.