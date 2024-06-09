По щиколотку. Омичи вновь пожаловались на воду в подвалах домов на Пригородной улице

Posted Сегодня, 04:15
Published Сегодня, 04:15
Modified Сегодня, 04:17
Updated Сегодня, 04:17
Как рассказал один из жильцов дома, вода начала поступать в технические помещения в минувшую субботу, 8 июня. На кадрах, которые прислали неравнодушные к судьбе своего дома жильцы, можно заметить, что вода уже почти подобралась к насосному оборудованию, питающему водопровод дома №27. Кроме того, видно, что попасть в подвал без резиновых сапог уже затруднительно.
По состоянию на 8 часов утра воскресенья, 9 июня, ситуация не нормализовалась: подвал и даже коммерческие помещения по-прежнему топит фекальными водами. Как рассказал автор видео, жильцы дома №27 обращались в Водоканал, но специалисты компании, прибывшие на место ночью, так и не исправили ситуацию.
Схожая ситуация наблюдается и в подвале дома №23/2 — как отметил мужчина, записавший на видео происходящее в подвале, «ничего не меняется — все подвалы так и тонут».
Напомним, дом №23/2 и его жильцы уже неоднократно становились «героями» тревожных новостей: кроме подтоплений нечистотами, возникших из-за временной бесхозности канализационной насосной станции, в доме были обнаружены и трещины, перепугавшие множество собственников жилья. К сожалению, эти неудобства все еще сохраняются: не так давно завершилась экспертиза, установившая, что трещины на фасаде и стенах подъездов все-таки несут угрозу здоровью и жизням людей: