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Published Сегодня, 04:15

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Updated Сегодня, 04:17

иллюстрация

По щиколотку. Омичи вновь пожаловались на воду в подвалах домов на Пригородной улице

9 июня 2024, 04:15
Фото: 1MI
иллюстрация

Жильцы домов на Пригородной улице Омска вновь пожаловались на воду в подвалах

«Все вернулось на круги своя» — грустно констатировал один из жильцов дома, приславший в редакцию Города55 видеозаписи подтопления подвала домов №23/2 и №27.

Как рассказал один из жильцов дома, вода начала поступать в технические помещения в минувшую субботу, 8 июня. На кадрах, которые прислали неравнодушные к судьбе своего дома жильцы, можно заметить, что вода уже почти подобралась к насосному оборудованию, питающему водопровод дома №27. Кроме того, видно, что попасть в подвал без резиновых сапог уже затруднительно.

Скриншоты из присланной видеозаписи жильца дома №27Скриншоты из присланной видеозаписи жильца дома №27
Скриншоты из присланной видеозаписи жильца дома №27
Фото: Видеозапись одного из жильцов

По состоянию на 8 часов утра воскресенья, 9 июня, ситуация не нормализовалась: подвал и даже коммерческие помещения по-прежнему топит фекальными водами. Как рассказал автор видео, жильцы дома №27 обращались в Водоканал, но специалисты компании, прибывшие на место ночью, так и не исправили ситуацию.

Схожая ситуация наблюдается и в подвале дома №23/2 — как отметил мужчина, записавший на видео происходящее в подвале, «ничего не меняется — все подвалы так и тонут».

Обстановка в подвале дома №23/2 по Пригородной улице.
Видео: Видеозапись, присланная одним из жильцов

Напомним, дом №23/2 и его жильцы уже неоднократно становились «героями» тревожных новостей: кроме подтоплений нечистотами, возникших из-за временной бесхозности канализационной насосной станции, в доме были обнаружены и трещины, перепугавшие множество собственников жилья. К сожалению, эти неудобства все еще сохраняются: не так давно завершилась экспертиза, установившая, что трещины на фасаде и стенах подъездов все-таки несут угрозу здоровью и жизням людей:

Есть угроза жизни. В доме на Пригородной, покрывшемся трещинами, провели экспертизу
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#Илья Скобин#Видео#Омск#Водоканал#Жильцы#Канализация#Новости#Подвал#Подтопление#Фасад
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