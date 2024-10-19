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Солнечная активность

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Октябрь
На следующей неделе омичей настигнет новая неприятность
19 октября, 05:42
Профилактические работы. В Омской области ожидаются перерывы телевещания
В основном изменения коснутся жителей районов. Там какое-то время нельзя будет посмотреть привычные телепередачи.
7 октября, 06:36
Июнь
«Паводок» в подвале, солнечная активность и ухудшение погоды. Омск в воскресенье
9 июня, 13:45
Май
Новые магнитные бури обрушатся на Землю в ближайшее время
В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ рассказали о новой геомагнитной буре. У нее будет слабая и средняя интенсивность. Подробности — в материале Города55.
31 мая, 15:20
Фон нестабилен. Специалисты пообещали омичам несколько дней магнитных бурь
19 мая, 06:44

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