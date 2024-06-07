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Updated Сегодня, 05:54

иллюстрация

Омичка отсудила у батутного центра 200 тысяч рублей за травму ее 8-летнего сына

7 июня 2024, 05:47
Фото: gorod55.ru
иллюстрация
Владельца батутного комплекса оштрафовали и обязали выплатить компенсацию матери мальчика, который получил травму во время катания на батуте. Инцидент произошел из-за того, что сотрудники не провели инструктаж и не следили за посетителями.

В региональной прокуратуре сообщили, что в мае прошлого года 8-летний мальчик получил травму во время катания на батуте. Он ударился плечом о бортик горки и получил перелом надмышечника плечевой кости. После этого его мать подала иск в суд.

Как выяснилось, причиной несчастного случая стало то, что ребенок не был ознакомлен с правилами посещения батутного комплекса. Сотрудники не провели инструктаж по технике безопасности и не контролировали детей на батуте.

В результате суд постановил взыскать с владельца батутного комплекса в пользу матери пострадавшего ребенка компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей и штраф в размере 100 тысяч рублей за то, что требования не были удовлетворены добровольно. Прокуратура будет следить за исполнением решения суда.

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