Омичка отсудила у батутного центра 200 тысяч рублей за травму ее 8-летнего сына

Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
Modified Сегодня, 05:54
Updated Сегодня, 05:54
В региональной прокуратуре сообщили, что в мае прошлого года 8-летний мальчик получил травму во время катания на батуте. Он ударился плечом о бортик горки и получил перелом надмышечника плечевой кости. После этого его мать подала иск в суд.
Как выяснилось, причиной несчастного случая стало то, что ребенок не был ознакомлен с правилами посещения батутного комплекса. Сотрудники не провели инструктаж по технике безопасности и не контролировали детей на батуте.
В результате суд постановил взыскать с владельца батутного комплекса в пользу матери пострадавшего ребенка компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей и штраф в размере 100 тысяч рублей за то, что требования не были удовлетворены добровольно. Прокуратура будет следить за исполнением решения суда.