Омичка отсудила у батутного центра 200 тысяч рублей за травму ее 8-летнего сына

В результате суд постановил взыскать с владельца батутного комплекса в пользу матери пострадавшего ребенка компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей и штраф в размере 100 тысяч рублей за то, что требования не были удовлетворены добровольно. Прокуратура будет следить за исполнением решения суда.