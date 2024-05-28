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иллюстрация

Все переносил сроки. Омич отсудил у предпринимателя 275 тысяч за непостроенную баню

28 мая 2024, 04:06
Фото: Город55
иллюстрация

Житель Омска через суд взыскал с предпринимателя 275 тысяч за непостроенную баню

Омские приставы сообщили, что омич подал в суд на индивидуального предпринимателя, требуя вернуть деньги за строительство бани и компенсировать моральный вред. Мужчина обратился в компанию «Выставка бань» и внес предоплату, но так и не дождался начала работ.

В пресс-службе судебных приставов сообщили, что омич обратился в суд с иском к индивидуальному предпринимателю. Он требовал вернуть деньги, уплаченные за строительство бани, а также компенсацию морального вреда.

Выяснилось, что мужчина обратился в компанию «Выставка бань» и заключил договор с ИП на строительство бани из бруса. В качестве подтверждения был выдан чек, но письменного договора на бумаге не предоставили. По условиям договора омич оплатил 100 тысяч рублей на счет матери предпринимателя.

Согласно договору, для доставки и монтажа были определены сроки. Но по истечении указанного времени строительство бани не началось, а предприниматель не отвечал на звонки. Посетив офис «Выставки бань», омич застал там бизнесмена, который устно перенес срок работ и пообещал скидку на услуги. Но строительство так и не началось.

После того как попытки связаться с предпринимателем не увенчались успехом, заказчик отправил ему претензию об отказе от услуг и возврате денег, но ответа не последовало.

В итоге суд обязал предпринимателя и его мать вернуть клиенту деньги за товар, а также выплатить компенсацию в размере 275 тысяч рублей и штраф.

Судебный пристав-исполнитель предпринял комплекс мер для взыскания задолженности: ограничил должников в выезде за пределы РФ, вынес постановления об обращении взыскания на их денежные средства и на регистрационные действия с автомобилем матери должника — Infiniti QX70 2017 года выпуска.

Благодаря принятым мерам собственница авто добровольно выплатила всю сумму, предоставив судебному приставу платежный документ. Задолженность перед взыскателем и нарушенные права потребителя восстановлены. Решение суда исполнено.

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