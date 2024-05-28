Все переносил сроки. Омич отсудил у предпринимателя 275 тысяч за непостроенную баню

Согласно договору, для доставки и монтажа были определены сроки. Но по истечении указанного времени строительство бани не началось, а предприниматель не отвечал на звонки. Посетив офис «Выставки бань», омич застал там бизнесмена, который устно перенес срок работ и пообещал скидку на услуги. Но строительство так и не началось.