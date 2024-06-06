Омские педиатры рассказали, что делать, если ребенок жалуется на боли в сердце

Регулярные профилактические осмотры имеют важное значение в предупреждении заболеваний сердца у детей. В ходе профосмотров врачи могут на ранних стадиях выявлять любые изменения в сердечной деятельности, проводить скрининг на наследственные сердечные заболевания, оценивать факторы риска, рекомендовать меры профилактики.