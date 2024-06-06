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Posted Вчера, 09:47

Published Вчера, 09:47

Modified Сегодня, 09:51

Updated Сегодня, 09:51

Омские педиатры рассказали, что делать, если ребенок жалуется на боли в сердце

Омские педиатры рассказали, что делать, если ребенок жалуется на боли в сердце

6 июня 2024, 09:47
Фото: 1MI
Есть несколько тревожных симптомов и состояний, при которых стоит обратиться к врачу.

Обращаться к врачу следует, если в числе жалоб ребенка встречаются:

  • Боли в груди и особенно в области сердца;
  • Несвязанная с физической активностью одышка;
  • Сердцебиение, которое ощущается как стремительное или неправильное;
  • Частые головокружения, или обмороки;
  • Отеки;
  • Наследственные сердечные заболевания у близких родственников;
  • Проблемы с артериальным давлением;
  • Физический дискомфорт при выполнении обычных ежедневных действий.

Для оценки состояния сердечной деятельности у детей могут быть использованы следующие методы скрининга и диагностики:

  • Электрокардиография (ЭКГ): Используется для измерения электрической активности сердца. ЭКГ может помочь выявить аномалии ритма сердца, увеличение сердца или дефекты в структуре сердца.
  • Ультразвуковое исследование сердца (УЗИ сердца): Позволяет получить изображения сердца и его структур для оценки функции сердца, клапанов, артерий и других особенностей.
  • Тесты на физическую нагрузку. Например, тесты на бег или велоэргометрия, которые могут использоваться для оценки реакции сердца на физическую активность.
  • Мониторирование Холтера.
  • Постоянная регистрация электрокардиограммы в течение 24-48 часов для более длительного наблюдения за сердечной деятельностью.

Регулярные профилактические осмотры имеют важное значение в предупреждении заболеваний сердца у детей. В ходе профосмотров врачи могут на ранних стадиях выявлять любые изменения в сердечной деятельности, проводить скрининг на наследственные сердечные заболевания, оценивать факторы риска, рекомендовать меры профилактики.

Берегите свое здоровье и здоровье своих детей!

#Ольга Акамова
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