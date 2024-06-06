Омские педиатры рассказали, что делать, если ребенок жалуется на боли в сердце

Posted Вчера, 09:47
Published Вчера, 09:47
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
Обращаться к врачу следует, если в числе жалоб ребенка встречаются:
Для оценки состояния сердечной деятельности у детей могут быть использованы следующие методы скрининга и диагностики:
Регулярные профилактические осмотры имеют важное значение в предупреждении заболеваний сердца у детей. В ходе профосмотров врачи могут на ранних стадиях выявлять любые изменения в сердечной деятельности, проводить скрининг на наследственные сердечные заболевания, оценивать факторы риска, рекомендовать меры профилактики.
Берегите свое здоровье и здоровье своих детей!