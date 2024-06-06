На время велозаезда. В субботу перекроют центр Омска и изменят маршрут автобуса № 73

В субботу в Омске для велозаезда перекроют центр и изменят маршруты автобусов

Сергей Шелест объявил, что уже в эту субботу в Омске пройдет велозаезд. В связи с этим с 8 утра до 13 часов дня будет перекрыто движение всех видов транспорта по улице Ленина на участке от улицы Броз Тито до Ленинградской площади. Кроме того, изменится маршрут автобуса № 73.