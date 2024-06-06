На время велозаезда. В субботу перекроют центр Омска и изменят маршрут автобуса № 73

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Сергей Шелест объявил о начале регистрации на «ВелоОмск-2024». Старт большого велозаезда состоится в субботу, 8 июня, на территории Омского кадетского корпуса, расположенного по адресу улица Ленина, 26.
Регистрация будет проходить 6 и 7 июня с 12:00 до 20:00 по следующим адресам:
Также мэр Шелест предупредил омичей, что в субботу с восьми часов утра и до часу дня в связи с проведением велозаезда будет перекрыто движение всех видов транспорта по улице Ленина на участке от улицы Броз Тито до Ленинградской площади.
Помимо этого, автобусы маршрута № 73 будут следовать по улицам Красный Путь, Интернациональная, Гагарина, Комсомольскому мосту и проспекту Карла Маркса.
Напомним, что в следующее воскресенье в Омске снова перекроют центральную часть города и запретят парковку. Список улиц, на которых будет перекрыто движение, представлен ниже: