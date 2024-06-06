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Updated Сегодня, 08:30

иллюстрация

На время велозаезда. В субботу перекроют центр Омска и изменят маршрут автобуса № 73

6 июня 2024, 08:23
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В субботу в Омске для велозаезда перекроют центр и изменят маршруты автобусов

Сергей Шелест объявил, что уже в эту субботу в Омске пройдет велозаезд. В связи с этим с 8 утра до 13 часов дня будет перекрыто движение всех видов транспорта по улице Ленина на участке от улицы Броз Тито до Ленинградской площади. Кроме того, изменится маршрут автобуса № 73.

Сергей Шелест объявил о начале регистрации на «ВелоОмск-2024». Старт большого велозаезда состоится в субботу, 8 июня, на территории Омского кадетского корпуса, расположенного по адресу улица Ленина, 26.

Регистрация будет проходить 6 и 7 июня с 12:00 до 20:00 по следующим адресам:

  • ТЦ «Омский», ул. Интернациональная, д. 43;
  • ТЦ «Континент», ул. 70 лет Октября, д. 25/2, 1 этаж;
  • ТЦ «Мега», бульвар Архитекторов, д. 35.

Также мэр Шелест предупредил омичей, что в субботу с восьми часов утра и до часу дня в связи с проведением велозаезда будет перекрыто движение всех видов транспорта по улице Ленина на участке от улицы Броз Тито до Ленинградской площади.

Помимо этого, автобусы маршрута № 73 будут следовать по улицам Красный Путь, Интернациональная, Гагарина, Комсомольскому мосту и проспекту Карла Маркса.

Напомним, что в следующее воскресенье в Омске снова перекроют центральную часть города и запретят парковку. Список улиц, на которых будет перекрыто движение, представлен ниже:

Омичей предупредили о перекрытии центральной части города 16 июня. Публикуем схемы
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