Омичей предупредили о перекрытии центральной части города 16 июня. Публикуем схемы

Posted Сегодня, 04:15
Published Сегодня, 04:15
Modified Сегодня, 04:20
Updated Сегодня, 04:20
Сегодня Сергей Шелест предупредил жителей Омска об очередном перекрытии дорог. Так, в воскресенье, 16 июня, с 6 часов утра и до 11 часов будет полностью перекрыто движение всех видов транспорта по улицам 19-я и 20-я Линия на участке от улицы Лермонтова до улицы 10 лет Октября.
«Уважаемые омичи и гости нашего города, в связи с организацией богослужения, посвященного празднику Курбан-байрам, будет прекращено движение авто», — написал в своем тг-канале мэр.
Помимо этого, с 5:30 до 11 часов утра будет запрещена парковка на территории, которая прилегает к Соборной мечети. Омичей просят учитывать эту информацию при планировании поездок по Центральному административному округу.
Ранее Город55 рассказывал, где в Омске появятся новые камеры и светофоры. В рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения» планируется установить шесть новых светофоров и два комплекса фотовидеофиксации. На эти цели из областного бюджета выделено 65,5 млн рублей. В конце июня будут выбраны подрядчики, которые займутся установкой нового оборудования.