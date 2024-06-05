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Updated Сегодня, 04:20

иллюстрация

Омичей предупредили о перекрытии центральной части города 16 июня. Публикуем схемы

5 июня 2024, 04:15
Фото: gorod55.ru
иллюстрация
Сергей Шелест предупредил омичей о перекрытии дорог в воскресенье, 16 июня. С 6:00 до 11:00 будут закрыты улицы 19-я и 20-я Линия от улицы Лермонтова до улицы 10 лет Октября. Также с 5:30 утра до 11:00 парковка будет запрещена на территории, прилегающей к Соборной мечети.

Сегодня Сергей Шелест предупредил жителей Омска об очередном перекрытии дорог. Так, в воскресенье, 16 июня, с 6 часов утра и до 11 часов будет полностью перекрыто движение всех видов транспорта по улицам 19-я и 20-я Линия на участке от улицы Лермонтова до улицы 10 лет Октября.

«Уважаемые омичи и гости нашего города, в связи с организацией богослужения, посвященного празднику Курбан-байрам, будет прекращено движение авто», — написал в своем тг-канале мэр.
схемасхема
схема
Фото: тг-канал Сергея Шелеста

Помимо этого, с 5:30 до 11 часов утра будет запрещена парковка на территории, которая прилегает к Соборной мечети. Омичей просят учитывать эту информацию при планировании поездок по Центральному административному округу.

Ранее Город55 рассказывал, где в Омске появятся новые камеры и светофоры. В рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения» планируется установить шесть новых светофоров и два комплекса фотовидеофиксации. На эти цели из областного бюджета выделено 65,5 млн рублей. В конце июня будут выбраны подрядчики, которые займутся установкой нового оборудования.

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