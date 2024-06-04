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Posted Сегодня, 04:15

Published Сегодня, 04:15

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Updated Сегодня, 04:17

В омской мэрии назначили директора департамента контроля

В омской мэрии назначили директора департамента контроля

4 июня 2024, 04:15
Фото: gorod55.ru
Должность занял Марк Рогозин.

Мэр Омска Сергей Шелест накануне, 3 июня, назначил нового директора департамента контроля администрации города. Должность занял Марк Рогозин.

«Знаю его по омскому подразделению Росводоканала. Опытный юрист, человек, умеющий работать в команде, четко выполнять поставленные задачи. Посмотрим, как будет выстраиваться процесс, договорились с главами округов вернуться к теме контрольных функций в ноябре, когда будут видны результаты деятельности нового руководителя», — рассказал Шелест в своем телеграм-канале.
Марк РогозинМарк Рогозин
Марк Рогозин
Фото: Телеграм-канал Сергея Шелеста

Согласно данным Rusprofile, Марк Рогозин ранее являлся генеральным директором компаний «Росводоканал — Сибирь» и «Росводоканал — Омский район», которые занимаются забором, очисткой и распределением воды. С 30 мая нынешнего года организациями руководит Андрей Рычков.

Ранее департамент контроля возглавлял Алексей Задорожный. Он оставил пост месяц назад по собственному желанию.

Шелест задумался о судьбе департамента контроля после отставки Алексея Задорожного
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#Евгений Игишев#Омск#Поддержка#Команда#Росводоканал#Юрист
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