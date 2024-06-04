В омской мэрии назначили директора департамента контроля

Posted Сегодня, 04:15
Published Сегодня, 04:15
Modified Сегодня, 04:17
Updated Сегодня, 04:17
Мэр Омска Сергей Шелест накануне, 3 июня, назначил нового директора департамента контроля администрации города. Должность занял Марк Рогозин.
«Знаю его по омскому подразделению Росводоканала. Опытный юрист, человек, умеющий работать в команде, четко выполнять поставленные задачи. Посмотрим, как будет выстраиваться процесс, договорились с главами округов вернуться к теме контрольных функций в ноябре, когда будут видны результаты деятельности нового руководителя», — рассказал Шелест в своем телеграм-канале.
Согласно данным Rusprofile, Марк Рогозин ранее являлся генеральным директором компаний «Росводоканал — Сибирь» и «Росводоканал — Омский район», которые занимаются забором, очисткой и распределением воды. С 30 мая нынешнего года организациями руководит Андрей Рычков.
Ранее департамент контроля возглавлял Алексей Задорожный. Он оставил пост месяц назад по собственному желанию.