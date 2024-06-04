В омской мэрии назначили директора департамента контроля

Согласно данным Rusprofile, Марк Рогозин ранее являлся генеральным директором компаний «Росводоканал — Сибирь» и «Росводоканал — Омский район», которые занимаются забором, очисткой и распределением воды. С 30 мая нынешнего года организациями руководит Андрей Рычков.