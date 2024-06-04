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Министром труда Омской области назначили Ирину Варнавскую

Министром труда Омской области назначили Ирину Варнавскую

4 июня 2024, 09:58
Ранее она трудилась на должности замминистра на протяжении 12 лет.

В Омской области назначили нового министра труда. Пост заняла Ирина Варнавская. Соответствующее распоряжение подписал сегодня, 4 июня, глава региона Виталий Хоценко.

«Назначить Варнавскую Ирину Павловну министром труда и социального развития Омской области 4 июня 2024 года сроком на один год», — говорится в документе.

С 2015 года министерством руководил Владимир Куприянов. Его освободили от должности в конце мая. Тогда же губернатор назвал имя преемника. Отметим, что Ирина Варнавская в течение последних 12 лет работала на посту замминистра труда и социального развития.

Владимира Куприянова освободили от должности министра труда и социального развития
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#Евгений Игишев#Политика#Омск#Министр труда#Ирина Варнавская#Виталий Хоценко#Распоряжение
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