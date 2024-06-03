Год назад мы писали о непривычно низком месте начальника регионального УФСБ в рейтинге влиятельных омичей. Тогда Алексей Савченков опустился со второй позиции на седьмую, но теперь все становится на свои места — он в лидирующей тройке.



Понятно, что сейчас у спецслужб хватает работы, а значит и их значимость растет. Просто этот рост не всегда очевиден для экспертов: о своих показателях ФСБ отчитывается сухо и без подробностей. В последние годы «контора» стала более открытой, но всё равно «чекисты» остаются собой, избегая излишней медийности. Алексей Савченков появляется в официальных сообщениях с заседания антитеррористической комиссии и новостях об обществе «Динамо», но его влияние не вызывает сомнений. Люди уповают на органы госбезопасности, как на последнюю инстанцию, также в таком сложном вопросе, как незаконное строительство нового жилого комплекса.