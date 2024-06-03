Город55 представляет рейтинг влиятельности омичей за прошедший год. Мы стали свидетелями целого ряда важных кадровых решений, и это внесло существенные коррективы в исследование.
Кто смог усилить свое влияние в регионе, а кто наоборот сдал позиции? Об этом мы рассказываем в нашем ежегодном спецпроекте о самых влиятельных людях Омской области.
Оценки кандидатам в лонг-листе на первом этапе и в шорт-листе на втором - выставлялись по десятибалльной шкале. Итоговой оценкой для каждого стал средний балл, полученный от экспертов из самых разных сфер жизни. По среднему баллу формировалась сотня лучших, что позволило получить объективную картину происходящего в регионе на данный момент.
Лидер рейтинга сменился по самым очевидным причинам. Бывший глава правительства ДНР, назначенный врио губернатора Омской области прошлой весной, получил достаточно времени, чтобы освоиться в регионе и спокойно, с запасом, выиграть сентябрьские выборы. Теперь Виталий Хоценко — губернатор со стажем, и по итогам первого года наши эксперты уверенно ставят его на первое место в рейтинге.
Можно констатировать, что Хоценко справился с вызовами, вставшими когда-то перед его предшественником Александром Бурковым. Он с самого начала энергично работает с темой СВО, аккуратно выстраивает кадровую политику, обновляя правительство там, где нужно, но не создавая новую «варяжскую» группу: после «уральцев» в Омске не появились «ставропольцы» или «ямальцы». Муниципалитет остается встроенным в местную властную систему, а возникающие масштабные проблемы вроде паводковой спокойно решаются в тесном контакте с федеральными властями.
Губернатор Омской области оказался настолько влиятельным, что сдвинул с места проект строительства нового аэропорта «Омск — Федоровка». Народным голосованием выбран проект, получено согласие правительства России на заключение концессионного соглашения. Если новые воздушные ворота города откроются в 2028 году, то Хоценко уже одним этим войдет в историю.
Полный год на высоком посту приносит свои плоды. Алексей Афанасьев стал прокурором региона в декабре 2022 года, и его 6-ю позицию в предыдущем рейтинге можно было объяснить исключительно весом должности. Теперь он поднялся на вторую строку – и это можно объяснить не только ослаблением конкуренции, но и активностью прокуратуры в решении насущных для Омской области вопросов.
На Афанасьева проецируется влияние генпрокурора Игоря Краснова, под руководством которого в стране прошла кампания по реприватизации. В собственность государства возвращаются предприятия, которые были отданы в частные руки незаконно. Успех кампании измеряется миллиардами рублей. Генпрокуратура стала настолько влиятельным ведомством, что теперь имеет собственных губернаторов. Пока только в Хабаровском крае.
Год назад мы писали о непривычно низком месте начальника регионального УФСБ в рейтинге влиятельных омичей. Тогда Алексей Савченков опустился со второй позиции на седьмую, но теперь все становится на свои места — он в лидирующей тройке.
Понятно, что сейчас у спецслужб хватает работы, а значит и их значимость растет. Просто этот рост не всегда очевиден для экспертов: о своих показателях ФСБ отчитывается сухо и без подробностей. В последние годы «контора» стала более открытой, но всё равно «чекисты» остаются собой, избегая излишней медийности. Алексей Савченков появляется в официальных сообщениях с заседания антитеррористической комиссии и новостях об обществе «Динамо», но его влияние не вызывает сомнений. Люди уповают на органы госбезопасности, как на последнюю инстанцию, также в таком сложном вопросе, как незаконное строительство нового жилого комплекса.
Александр Артемов стал новым председателем регионального парламента. До этого спикером Заскобрания почти 30 лет был Владимир Варнавский, умерший в прошлом году. Артемов в качестве его первого заместителя оставался в тени, но в предыдущей версии рейтинга он все же занимал десятое место. Теперь Артемов четвертый.
Потенциал для роста есть (Варнавскому случалось быть в рейтинге вторым), но для этого, по-видимому, нужны годы. Сейчас спикер Артемов — одна из тех фигур, которые демонстрируют единство позиций исполнительной и законодательной властей региона. Он по-прежнему контролирует партийный аппарат «Единой России», в его руках развитая сеть в сельских районах. Все это значит, что даже сейчас Артемов еще не достиг пика своего влияния.
Достойный преемник «великого Варнавского», чье наследие проецируется и на него.
В отличие от ряда своих коллег по нижней палате федерального парламента, Александр Жуков не слишком часто появляется в омской повестке. Однако первый вице-спикер – это в любом случае фигура выдающаяся, могущая при необходимости конвертировать свой статус в реальное влияние в любом регионе страны. Особенно в том, от которого избран. При участии Жукова принимаются решения о выделении Омской области дополнительного финансирования, которое идет на проекты развития.
С четвертой позиции омский градоначальник опустился на шестую. Объективно это неплохой результат: мэр сейчас далек от политики и нацелен на решение хозяйственных вопросов. Ликвидировано оказалось даже городское отделение «Единой России», секретарем которого был Шелест.
Имя Сергея Шелеста утратило эффект новизны, а проблем в Омске, конечно, хватает. Стоит вспомнить, например, отключение отопления во время декабрьских морозов, в связи с которым звучало слово «катастрофа». Готовясь к новому отопительному сезону, городские власти обещают «не допустить повторения», но тревожные ожидания у горожан все же остаются. Для мэра это серьезный вызов.
Сергей Шелест сумел выстроить отношения с новой региональной властью. В единой управленческой команде он на хорошем счету. «Крепкий хозяйственник» нацелен на результативную работу и умеет добиваться поставленных целей. Его влияние усилил личный проект «меценатства» с помощью школам, детским садам и другим социальным объектам. В последнее время Шелест усилил свое позиционирование в качестве живого и человечного руководителя, однако глава города тяготится публичностью. Мы вправе ожидать его возвращения к хозяйственной деятельности на каком-то предприятии уже в этом году.
Похоже, один из самых известных омских промышленников продолжает свою перезагрузку. В конце 2022 года Михаил Сутягинский запустил предприятие по производству БОПЭТ-пленки во Пскове, а кремниевый завод он строит на Урале. Благодаря этому в Омске давно не слышно об экологических протестах против этой конкретной бизнес-империи.
Год назад Сутягинский прыгнул с 30-й позиции рейтинга на 12-ю. Теперь же он 7-й — и самый влиятельный среди бизнесменов. Впечатляющее достижение. Совладельца группы компаний «Титан» связывают теплые отношения с губернатором Омской области Виталием Хоценко, с которым они знакомы еще по работе в Минпромторге РФ. «Титан» провел хорошую кампанию по импортозамещению и готов продемонстрировать стране свою мощь — сумма реализуемых проектов в ближайшие года достигнет полумиллиарда рублей. К тому же группа компаний наращивает свое медийное влияние.
Этот абсолютно новый для нашего рейтинга человек появился в Омске благодаря губернатору. Рустам Мингазов был первым заместителем Виталия Хоценко в ДНР, а в прошлом году стал его первым заместителем в Омской области. Он официально делит вторую позицию в региональной исполнительной власти с Дмитрием Ушаковым и курирует перспективное направление промышленности. Тонкий ценитель творчества кинематографиста Уэса Андерсона не слишком публичен, но эксперты отмечают результативность его работы и принадлежность к управленческой школе Татарстана.
Богатейший житель Омской области демонстрирует стабильность и уверенный прогресс: с 11-й позиции он поднялся на 9-ю. Прошедший год был наполнен рядом позитивных новостей о бизнесе Темури Латарии: приобретение новых активов, открытие ресторана «Гурман» в центре Омска, вдумчивая работа по улучшению руководящего состава. Бизнес в порядке, и влияние тоже растет.
Распределяя свои масштабные проекты по нескольким регионам, Латария остается максимально приближен к властям Омска и Омской области. Он не скупится на меценатство, его предприятия поставляют продукцию министерству обороны, а значит, позиции бизнесмена защищены со всех сторон. У «Рускома» качественный GR, способный решать проблемные вопросы и продвигать необходимые проекты. Недоброжелатели Латарии лишь тщетно пытаются дискредитировать его в СМИ, раздувая из мухи слона.
Для областного куратора внутренней политики прошедший год выдался непростым. Предстояло провести на высоком уровне губернаторские и президентские выборы. Олег Заремба остается в основной обойме областных чиновников. Роль «серого кардинала» ему уже не прочат, так что он не третий, как год назад. Однако место в первой десятке Заремба за собой сохранил.
Чего не отнять у куратора внутриполитического блока, так это окончательного вывода Омска из «красного пояса». Олег Заремба вбил последние гвозди в крышку стеклянного гроба омского обкома КПРФ. Стагнирующая парторганизация окончательно превратилась в мавзолей на Ипподромной, утратив былое влияние. Внутриполитические механизмы четко отлажены, за пять лет произведена замена элит. Правящие классы Омской области за короткий период удалось пересобрать, значительно повысив управляемость территорией.
Есть в Омске кое-что неизменное: это статус нефтезавода и его директора. НПЗ – одно из главных предприятий города и региона, а Олег Белявский соответственно – один из важнейших экономических игроков. Он реализует инвестиционные проекты, оказывает социальную помощь.
При всем этом Олег Белявский сохраняет за собой репутацию скромного человека, что тоже дорогого стоит. Два года подряд он был 13-м в рейтинге, а теперь вплотную приблизился к первой десятке. С появлением политических амбиций может повысить свое влияние.
В некоторых случаях пост обеспечивает человеку влиятельность вне зависимости от того, много мы об этом человеке знаем или мало. О Вадиме Болотове пока известно немногое: карьеру он делал в малопонятной омичам Республике Алтай. В Омске появился только в конце февраля, однако он уже 12-й в рейтинге.
Понятно, что теперь, когда начальник УМВД немного освоился и избавился от приставки и.о., его акции дополнительно подрастут. Вячеслав Крючков год назад был девятым, и даже это стало результатом небольшого падения. Утверждение Болотова на новой должности, которое произошло совсем недавно, стало свидетельством того, что все идет по плану, и через год наши эксперты оценят его положение по-другому.
Из четвертой десятки Петр Трапезников вернулся во вторую, подтвердив, что авторитет судебной системы по-прежнему на высоте. Сам глава облсуда известен как неподкупный и принципиальный служитель Фемиды, так что в рейтинге он может просесть разве что при кажущемся «выпадении из повестки».
Ненадолго пропал из новостей год назад? Что ж, бывает. Но суды продолжают свою работу, а значит, председатель областного суда не мог не вернуться.
Очередной назначенец Виталия Хоценко стал обладателем неоднозначной репутации. Виной тому неудачный разговор «за шмот» со студентом СибАДИ и лишение ученой степени из-за плагиата. При всем этом Шпиленко остается замом губернатора и представителем региона в Москве. Его задачи — повышение инвестиционной привлекательности Омской области, развитие промышленных кластеров.
«Омск для меня понятен», — объяснил вице-губернатор Городу55 вскоре после своего назначения. Ну а экспертам понятно, что человек на такой должности не может не обладать серьезным влиянием, несмотря на детали. С позициями в рейтинге влияния всё лучше, чем могло бы быть, чего не скажешь про инвестиционный климат. Неясными остаются заслуги Шпиленко в работе с инвесторами, хотя перед ним губернатором поставлена задача по обслуживанию их в представительстве региона в Москве по принципу «одного окна».
Уроженец Амурской области работает в Омске уже почти три года. Улучшить позиции в рейтинге за это время он не смог и только опустился на несколько строчек. Причину тому не стоит искать в работе возглавляемого Олегом Винниковым ведомства: следователи решают свои задачи и не становятся героями негативных историй. Просто Следком в свете событий, происходящих в стране и мире, остается немного в тени.
Несправедливо? Возможно. Но крепких профессионалов такие трудности наверняка не пугают.
Валерий Кокорин по-прежнему крупнейший рантье Омской области. Основной частью своих активов он управляет напрямую, отказавшись от существовавших еще год-два назад «прокладок», и дела, похоже, идут в гору. Это касается и рейтинга влиятельности: предприниматель поднялся за год на целых 10 позиций.
Стоит напомнить, что даже прошлогодние оценки влиятельности Кокорина редакция сочла завышенными: бизнес – это важно, но в Законодательном собрании Валерий Михайлович, как и всегда, не слишком активен. Основное влияние его неизменно, но видимая его часть может меняться.
Олег Смолин стабилен: год назад он тоже был примерно на этой позиции. Стоит признать, что после появления предыдущей версии рейтинга в послужном списке депутата не появились какие-то новые триумфы: он по-прежнему время от времени делает умеренно громкие заявления, связанные со сферой образования, сохраняет связи с регионом: скажем, этой весной Смолину показывали новый корпус ОмГУ.
Были ли у экспертов причины, чтобы думать, будто депутат выходит на новый уровень? Определенно, нет. Поэтому и текущий консервативный результат Смолина был вполне предсказуем.
Депутат активно включился в работу парламентского клуба. Губернатор Виталий Хоценко готов работать со всеми здоровыми силами в интересах региона. Так что связи члена фракции КПРФ Смолина с федеральными чиновниками от образования оказались востребованы, а это дополнительное финансирование для региона и важные социальные проекты.
Положение Дмитрия Ушакова за последний год заметно изменилось: теперь он только один из двух первых вице-губернаторов, причем уступающий другому первому по формальным признакам (именно Мингазов исполняет обязанности Хоценко в его отсутствие). Новости пестрят сообщениями о том, что Ушаков вышел из очередного коллегиального органа, что его полномочия еще немного сузились. Отсюда и динамика – 18-я позиция вместо 8-й.
Однако Ушаков остается человеком № 3 в областном правительстве и курирует ряд важных тем. Это развитие северных районов, работа Минсельхоза, Минприроды и РЭК, строительство аэропорта в Федоровке. Так что первый вице-губернатор по-прежнему один из самых независимых и влиятельных людей в Омской области. На него грузят самые сложные вопросы, потому что он в состоянии их решить. Правда, остается загадкой, где был куратор северных территорий во время паводка?
Человек, отвечающий за областной бюджет, взлетел в первую 20-ку с 50-й позиции год назад, а теперь закрепил успех. Да, на фоне СВО и санкций денежная тема обрела особое значение, и талант финансиста оказался очень востребован.
Все, что нужно Вадиму Чеченко в этой ситуации, чтобы сохранять за собой репутацию человека дельного и влиятельного, - просто грамотно выполнять свою работу. Этим он и занят вот уже который год. Кстати, помните рассуждения о том, что глава минфина может оказаться в тени Дмитрия Ушакова? В текущем варианте рейтинга эти двое стали соседями, то есть в глазах наших экспертов они вполне сопоставимы по своему политическому весу. Грамотный «главбух» не отсвечивает и четко делает свою работу, не более.
Бывший главный федеральный инспектор по Омской области теперь заседает в Совете Федерации. Это сильная позиция, тем более что Иван Евстифеев занял место скандально известной Елены Мизулиной. Теперь никаких скандалов, только спокойная сосредоточенная работа.
У наблюдателей есть ощущение, что для Евстифеева текущая работа — только начало взлета. Из верхней палаты федерального парламента можно двинуться в самых разных направлениях — и на уровень региона, и на уровень федерации.
Молодой и перспективный сенатор вернулся в родной регион из федеральной территории «Сириус». Значит в Омской области его ждет нечто большее. Тем более, что Евстифеев ведет активную работу, что не свойственно сенаторам. Всё-таки верхняя палата российского парламента является «политическим домом престарелых».
Динар Курманов в прошлом году сменил кресло депутата регионального парламента на министерский портфель. Затем стал одним из заместителей Виталия Хоценко, курируя работу Минстроя, Минэнерго, Госстройнадзора и ГЖИ. Это очень ответственное направление, делающее недавнего депутата одним из наиболее значимых людей в областном правительстве. Дорожник Курманов хорошо знает, как ровно положить асфальт, вник в вопросы транспорта и, кажется, что и со стройкой разобрался.
Игорь Антропенко по-прежнему занимает более высокую строку в рейтинге, чем его отец, хотя и просел за год (в прошлый раз он был 14-15-м). На Охотном ряду депутат занимается законодательными вопросами, связанными с проблемами промышленности. Это спокойная работа без эффектных прорывов, которые бы обеспечили Антропенко резкий рост значимости.
В любом случае статус депутата не позволит Игорю Александровичу опуститься слишком низко. Кстати, следующий год будет практически предвыборным – вот тогда и могут пойти заметные подвижки.
Хозяин агрегатного завода уже достаточно давно охладел к политической борьбе и не претендует на влияние явным образом. Однако эксперты по-прежнему дают ему высокие оценки (возможно, просто по привычке). Сергей Морев был сильным игроком, опиравшимся на подконтрольных ему депутатов и популярные СМИ. Теперь он сосредоточен на делах своего основного бизнес-актива. Кажется, что и к СМИ охладел.
Вообще значимость агрегатного завода в связи с СВО существенно выросла. Это делает оценки наших экспертов оправданными.
Один из авторитетнейших омских предпринимателей продолжает отходить от дел. Геннадию Шмерельевичу уже 78. Его бизнес-империя давно перешла под управление сына, а в прошлом году он еще и оставил пост главы еврейской общины города. С этим можно связать то, что Фридман-старший опустился в рейтинге на символические три строки.
В любом случае авторитета Геннадия Шмерельевича и веса его семьи достаточно, чтобы оставаться в первой половине рейтинга. К тому же в 2023 году Фридманы смогли ввести в эксплуатацию отель и ресторан в самом центре Омска, а это дорогого стоит.
За прошедший год Дмитрий Павлов в рейтинге самых влиятельных поднялся на шесть позиций. Его помнят, и вера во влияние бизнеса на политику остается, несмотря ни на что. Хотя кажется, что сам Павлов утратил интерес к политическим баталиям и собственным СМИ. Он сосредоточен на развитии уже существующих бизнес-проектов.
За прошедший год первый вице-губернатор превратился в вице-спикера Законодательного собрания. От напряженной работы по решению острых проблем региона он перешел к выполнению куда более спокойных функций.
На его позиции в рейтинге это, конечно, сразу отразилось: Бойко опустился более чем на 20 позиций. Можно предположить, что это не предел. К тому же Бойко, в отличие от своего предшественника Артемова, не рассматривается как будущий преемник спикера. В итоге он может оказаться и на более низких позициях.
Новый глава Омской митрополии пока не оброс влиянием и весом, поэтому и занимает сейчас более низкую строку в рейтинге, чем его предшественник Владимир год назад. Вполне возможно, все еще впереди: авторитет РПЦ в нынешних условиях обеспечит влиятельность любому священнослужителю.
Митрополит Дионисий обладал большим влиянием в масштабах всей РПЦ, но остается непонятным, сохранилось ли оно после назначения, или последнее следует рассматривать как почетную ссылку с «отлучением» от дел федеральных. Мы видим, что Дионисий занялся проблемой Ильинского собора, но сможет ли он сдвинуть дело с мертвой точки в сторону, нужную церкви, - большой вопрос. Во всяком случае, влияния Леонида Полежаева на это не хватило. Зато образовался союз сподвижника патриарха РПЦ и патриарха омской политики.
Движение депутата Госдумы вверх в нашем рейтинге закончилось (ну или как минимум прервалось): год назад Оксана Фадина была 16-й. Она по-прежнему участвует в омских делах.
Отметим, как и в случае с Игорем Антропенко, что в следующем году многое может измениться. Для начала важно понять, пойдет ли Оксана Фадина на новый срок в Госдуму или ее талантам найдут более интересное применение. Пока же она координирует работу парламентского клуба Омской области, найдя себе место в команде Виталия Хоценко. На севере региона во время паводка Фадина предстала в комбинезоне МЧС России.
Еще один назначенец Виталия Хоценко стал куратором принципиально важного направления – цифровое развитие и связь. Его предшественник Андрей Ключенко не справился и был уволен – тем выше ответственность нового министра.
Денис Цуканов на хорошем счету у федерального Минцифры, нашел контакты с Почтой России и выстроил диалог с операторами связи. Его влияние в команде Виталия Хоценко характеризуется как среднее. Однако, он сумел придать важной отрасли новый импульс развития.
Главный налоговик региона демонстрирует впечатляющий рост: год назад она была всего 59-й. Понятно, в чем тут дело: Ольга Шмакова только второй год занимает высокий пост. Сейчас она начала обрастать знакомствами и связями, так что рост обязательно продолжится. Владимир Репин два года назад был 19-м (правда, ему на это понадобилось целое десятилетие).
В целом работа во главе налогового ведомства гарантирует влияние и авторитет. Главное, не сорваться, как это было с Репиным.
Фридман-средний сейчас не слишком отстает в рейтинге от своего отца. Сказываются и накапливающийся опыт управления бизнес-империей, и промежуточные успехи: выше мы писали об открытии отеля и ресторана в самом центре Омска. Кстати, год назад Илья Геннадьевич был всего лишь 53-м, а теперь он уже 31-й. И это, безусловно, не предел.
Отметим, что со свойственной им методичностью Фридманы начали готовить и третье поколение: Марк Ильич получает все новые и новые бизнес-активы. Говорить о его самостоятельном значении пока не приходится, но многое приходит с годами.
Один из богатейших омичей, не скрывающий своей либеральной позиции, конечно, должен подниматься в рейтинге влиятельности. Виктор Шкуренко и поднимается: два года назад он был 62-й, год назад 52-й, а теперь 32-й. Определенное фрондерство скорее красит предпринимателя в глазах наших экспертов: если он позволяет себе такое – значит, может позволить!
Отметим, что Шкуренко продолжает диверсифицировать свой бизнес и развивать его в разных регионах страны. От Дона до Енисея (вернее, до Лены), от торговли пивом до кремации – впечатляющий размах.
В случае с главным федеральным инспектором по Омской области (глазами и ушами полпреда президента в регионе) все постепенно приходит в норму. Год назад мы писали, что Иван Нецкин занял очень уж низкую позицию в рейтинге, но теперь он подрос на 7 пунктов.
Вероятно, это не предел. Его предшественник Иван Евстифеев теперь сенатор, и память о нем не должна смущать экспертов. С другой стороны, Иван Нецкин – человек непубличный, предпочитающий оставаться в тени. Ворваться в первую десятку в его планы не входит.
Главу «Омскнефтехимропроекта» как-то болтает в нашем рейтинге. С 59-й позиции он подскочил на 28-ю, а теперь снова немного опустился. При этом предприятие работает в штатном режиме, работа Игоря Зуги в Законодательном собрании тоже проходит ровно, без эффектных прорывов, но и без провалов.
Кстати, в областном парламенте Игорь Михайлович по-прежнему руководит комитетом по собственности. Пост значимый и вкупе со статусом бывшего сенатора он не позволит экспертам поставить Зуге слишком низкую оценку. Опытный депутат борозды не портит, но и давно уже глубоко не пашет.
Генерал-спасатель демонстрирует стабильность, которая в этом случае понятна и даже необходима. Сам Владислав Колодинский предпочитает особо не светиться в СМИ, а его ведомство, слава богу, выполняет свою работу четко, без особых форс-мажоров.
Очередное появление Колодинского перед фотокамерами связано с борьбой с паводком на севере Омской области. Генерал лично руководил подчиненными, а визит главы МЧС России Александра Куренкова завершился без какого-либо «разбора полетов». Таким образом, у главы ГУ все идет по плану – насколько это возможно в его работе.
В партийной вертикали Вадим Бережной сделал в прошлом году шаг назад, который выглядит, впрочем, как естественный и необходимый. Возглавив региональное отделение «Единой России» при губернаторе-эсере, он уступил пост в пользу нового губернатора-однопартийца. Для «старших товарищей» это показатель адекватности (впрочем, никем не оспариваемой), а для экспертов – все-таки повод скорректировать оценки. В итоге Бережного уже нет в первой двадцатке рейтинга.
Вадим Григорьевич продолжает плодотворную работу в Заксобрании и в Клиническом медико-хирургическом центре, который остается самым современным медучреждением Омска. Да и пост заместителя секретаря регионального совета ЕР при секретаре, который очень занят управлением регионом, очень перспективен. Разве что формальных регалий поменьше. Эксперты отмечают, что оперативное управление партией до сих пор находится в руках Бережного.
С поста первого заместителя министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Иван Колесник поднялся в прошлом году до поста министра. Его супруга теперь тоже работает в областном правительстве: она стала заместителем министра внутренней политики. Не повышая формальный статус Колесника, это обстоятельство, конечно, повышает его значимость в глазах экспертов.
Кстати, новый министр спорта – человек совсем молодой, и перспективы карьерного роста у него, конечно, есть (как и у Ольги Колесник). Достаточно не допускать заметных проколов и ждать подходящего случая.
С началом СВО стал особо ценен статус Дмитрия Перминова как одного из главных рупоров поддержки спецоперации и людей с ней связанных. Это обеспечило сенатору заметный рост значимости. Год назад Перминов был в рейтинге 43-м, теперь он уже в четвертой десятке.
Почти 10 лет назад Игорь Бондарев оставил пост главы регионального управления ФСБ, пять с половиной лет назад – пост вице-губернатора. С тех пор он только заместитель гендиректора радиозавода имени Попова, причем никакие новости о нем не просачиваются в СМИ. Однако генерал-майор ФСБ с таким прошлым, конечно, имеет широкий круг знакомств и обладает авторитетом, которому практически нечего противопоставить.
Вот и наши эксперты не устояли, высоко оценили влияние Игоря Сергеевича. Кстати, радиозавод – очень значимое предприятие для Омска, так что и нынешний пост сам по себе не дал бы заинтересованным наблюдателям забыть о Бондареве.
Год назад глава Арбитражного суда был всего лишь на 67-й позиции в нашем рейтинге, и тогда мы говорили о недооцененности Евгения Поликарпова. Где арбитраж – там земля и деньги, а значит человек, руководящий судом, обладает огромным влиянием (просто оно не всегда может бросаться в глаза). И вот на этот раз эксперты немного поправились. Отметим, что препятствий для дальнейшего роста нет: Арбитражный суд Омской области, насколько мы можем судить, успешно решает свои задачи.
До прошлой весны Алексея Ромахина помнили в Омске только как координатора местного отделения ЛДПР, оставившего пост из-за обид на партию в далеком 2016-м. Камбэк получился впечатляющим: Ромахин стал заместителем губернатора, отвечающим за вопросы безопасности, взаимодействие с силовиками и военными (этот блок крайне актуален в связи с продолжающейся СВО).
Учитывая значимость деятельности чиновника, стоит скорее удивляться тому, что он далеко от первой десятки. Свою эффективность Алексей Ромахин доказал в период паводка, практически не выезжая с севера области. Его труд был вознагражден. Влияние растет - теперь он куратор Минздрава и Минтруда.
В определенном смысле перзам мэра Омска Сергея Шелеста разделил судьбу Дмитрия Ушакова. Он перестал быть единственным первым заместителем, а еще раньше потерял важную функцию – контроль над простыми заместителями и главами округов.
При этом чиновник не опустился в рейтинге по сравнению с прошлым годом, а наоборот поднялся. С чем это связано? Возможно, проблемы городского хозяйства настолько серьезны, что рядом с ними теряет значимость эта мишура, связанная с должностью первого заместителя. Город не утонул весной? Значит, Фомин в порядке, можно считать его важным и влиятельным человеком. Кстати, если бы город утонул, а Фомин остался бы на своем посту, это означало бы, что оценивать его влиятельность нужно еще более высокими баллами. Ответственный за городское хозяйство неизменно входит в список потенциальных преемников Сергея Шелеста.
Отремонтировав одну гимназию, директор «Промстройкомплект-Сервиса» заработал много очков, в том числе и политических. Шихмирзаев теперь явный фаворит омской мэрии (он первым записался в меценаты и заслужил благодарность Сергея Шелеста), обладатель почетного звания «Меценат года», а в перспективе — и почетный гражданин Омска. Понятно, что наши эксперты, увидев эту фамилию в исходном списке, поставили Шамилу Кумагаджиевичу высокие оценки.
Сможет ли и захочет ли Шихмирзаев конвертировать свои бесспорные меценатские заслуги в какие-то вещи, связанные с политическим влиянием, — открытый вопрос. В любом случае он сделал большое дело, и омичи ему за это благодарны. Ресторан «Шато» развивается, а девелоперские проекты продолжают строиться, несмотря ни на что.
Вечный кандидат в губернаторы Омской области сейчас работает заместителем полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе. Год назад он был 33-м – в первую очередь на волне ожиданий, связанных с губернаторскими выборами. Однако ничего такого замечено не было, и в итоге Олег Денисенко немного опустился в рейтинге влиятельности.
Эксперты отмечают, что в последнее время Денисенко стал чаще бывать в Омске.
Куратор социального блока в областном правительстве год назад шагал по головам: с 44-й позиции он поднялся на 26-ю. Ну а теперь вернулся туда, где был, и о причинах случившегося остается только гадать.
В целом деятельность Куприянова во время СВО стала особенно важной и значимой: именно на Минтруда лежит ответственность за помощь семьям мобилизованных. Через это ведомство вообще проходят огромные деньги, что повышает гипотетическую влиятельность Владимира Васильевича. Ну или ставит его положение под угрозу в случае, если министр справляется недостаточно хорошо. Вероятно, это и произошло — 25 мая губернатор Омской области сообщил, что освободил Куприянова от обеих должностей.
ГАИ – самая влиятельная организация для любого автомобилиста. Поэтому глава управления Сергей Картавенко появляется в нашем рейтинге влиятельности уже в третий раз, хотя героем новостей он не становится вообще никогда. Дорожная полиция просто работает, и про нее никто никогда не пишет. Наверное, это признак качества: если задачи решаются, о чем говорить?
Картавенко был 52-м, потом 49-м, а теперь он 46-й. Хороший, умеренный прогресс.
Это еще одна история о том, что важен не человек – важна структура, которой он руководит. Сергей Махорин стоит во главе пограничного управления ФСБ по Омской области с февраля 2022 года, и год назад он был 46-м – примерно как сейчас. О нем лично мы мало что знаем, но граница на замке, и этого достаточно.
Самый влиятельный (по крайней мере, судя по этому рейтингу) омский спортсмен – легенда смешанных единоборств, лучшие времена для которого, кажется, уже прошли. Тем не менее Александр Шлеменко продолжает участвовать в боях. Весной активно проявил себя в качестве доверенного лица Владимира Путина.
Можно предположить, что если появятся соответствующее желание и политконсультанты, Шлеменко сможет сделать политическую карьеру: он узнаваем, его условно правые взгляды с уклоном в религиозность вполне в духе модного нынче тренда. Однако пока есть силы продолжать спортивную карьеру.
Кстати, по сравнению с прошлым годом положение Шлеменко в рейтинге улучшилось на целых 26 позиций. Видимо, потому что тот самый тренд продолжает усиливаться.
Сосед Шлеменко по рейтингу тоже прорвался из глубин (год назад он был на 76-77 месте). Случай сам по себе очень интересный: как раз в сфере ЖКХ, которую курирует Владимир Шнипко, прошедшей зимой случился очень серьёзный форс-мажор. Существенная часть города осталась без отопления в 40-градусные морозы. Но позже чиновники отчитывались, что отопительный сезон прошел «в штатном режиме».
Заметного со стороны разбора полетов не было, сейчас нам обещают, что впредь такое не повторится. Ну а Шнипко остается на своем посту. Таким образом, мы имеем напоминание о том, что Владимиру Юрьевичу приходится курировать очень сложную и важную для города тему. Как он это делает? Сложный вопрос. В любом случае от него зависит очень многое. После ухода Валерия Бойко молодой и перспективный министр - главный хозяйственник областного правительства.
Отец уже во второй раз ниже сына в рейтинге влиятельности. Александр Владимирович Антропенко опустился по сравнению с прошлым годом на 20 позиций. Дела в его бизнес-империи идут, но многое остается только в планах: не застроена территория ТЭЦ-1 в центре Омска, не застроена территория бывшего Сибзавода, нет гостиницы на месте обувной фабрики «Луч».
В любом случае Александр Владимирович остается одним из патриархов омского бизнеса, который вечно что-то строит и что-то модернизирует. Кстати, быть отцом депутата федерального парламента – это тоже дополнительные условные баллы в нашем рейтинге. Александра Антропенко можно назвать «любимым олигархом» новой региональной власти - он строит школу на Космическом проспекте и получает поддержку своих инвестпроектов.
В работе Владимира Корбута, возглавляющего горсовет, ничего особо не изменилось. Депутатский корпус по-прежнему подконтролен, никаких дискуссий в доме с башенкой не происходит, а сам спикер на 100% лоялен городским и региональным властям. Изменилось только одно: позиция в рейтинге. Год назад Корбут поднялся с 54-й строки на 24-25-ю, а теперь вернулся примерно на прежнее место.
Что случилось? Эксперты считают, что из-за подконтрольности и бесконфликтности снижается значимость городского Совета? В любом случае этот орган остается инструментом, необходимым для принятия решений, а значит, из первой сотни спикер никуда не денется.
Министерство экономического развития может показаться одним из самых «тихих» и малоперспективных для карьерного взлета. Однако именно это ведомство возглавляла Оксана Фадина прежде чем стать мэром. Поэтому и позиции Анны Негодуйко кажутся сейчас вполне выигрышными.
Министр уже не в первый раз улучшает позицию в рейтинге влиятельности. С сотого места Негодуйко поднялась на 68-е, а теперь она стоит на пороге топа-50. Ее компетентность и работоспособность общеизвестны, а потому движение вверх может продолжиться.
Анастасия Терпугова в прошлом году из первых заместителей министра региональной политики шагнула в министры. Региональную политику позже переименовали во внутреннюю, но суть осталась прежней. Направление крайне важное – и есть ощущение, что Анастасии Петровне нужно немного времени, чтобы усилиться и подняться в рейтинге позиций на 30. Терпугова пользуется уважением и на федеральном, и на региональном уровне. Например, корпус глав районов очень внимательно относится к ее словам. На хрупкие плечи министра в этом году легла муниципальная реформа, ликвидирующая поселенческий уровень местного самоуправления.
Один из ключевых силовиков региона продолжает падение в рейтинге: два года назад он был 29-м, год назад – 35-36-м. Росгвардия решает свои задачи, обеспечивая спокойствие на улицах и взаимодействуя с охранными ведомствами, но глава управления – человек непубличный. С одной стороны, это мешает ему набрать в глазах экспертов дополнительные очки, с другой – помогает оставаться в стороне от скандалов, в которые иногда попадают его подчиненные.
Учитывая вес Росгвардии как таковой, можно предположить, что резерв падения в случае Естая Джангунакова уже примерно исчерпан.
Валерий Каплунат в последние годы развивал свою деятельность в двух направлениях: стабилизировал «Омсктехуглерод», оказавшийся под ударом из-за санкций, и вел медийную войну с рядом региональных чиновников, включая бывшего губернатора Александра Буркова. Сейчас предприятие в порядке, а Бурков оставил Омск по независящим от него причинам. Впрочем, во втором случае вряд ли дело в Каплунате. Может быть, поэтому эксперты оценили влиятельность олигарха более скромно, чем в прошлый раз?
Год назад Каплунат был в рейтинге 37-38-м, теперь же он оказался за пределами топа-50. Видимо, одной финансовой стабильности все же недостаточно. Новая региональная власть может оказаться не столь терпима к выступлениям промышленника, как это делали предшественники.
Рейтинг главного полицейского в Омске изрядно штормит. Был 73-м – стал 27-м – теперь 54-59-й. Городская полиция решает свои задачи, борется с преступностью, успешно отчитывается, жалуясь разве что на некоторые проблемы с кадрами, но степень влиятельности ее руководителя в городе, в любом случае, не вызывает вопросов.
Алексей Кубиц, человек с внушительным полицейским прошлым, стал министром региональной безопасности полтора года назад. Сходу он оказался на 44-45-й позиции рейтинга, но сейчас опустился более чем на 10 строк.
Возможно, экспертов, в первый раз поставивших высокие оценки авансом, смутило отсутствие каких-то упоминаний о работе МРБ. Однако бывает служба, которая «на первый взгляд как будто не видна», и людей, ее курирующих, из-за этих особенностей не стоит недооценивать (скорее наоборот). Так что Кубица, кажется, недооценили.
За последний год Анна Марухина существенно повысила свой статус в областном правительстве. Когда-то она приехала в Омск вслед за Александром Бурковым, но после его отставки не только сохранила за собой должность руководителя аппарата губернатора, но и стала заместителем председателя облправительства. Теперь это не бурковская креатура, а полноценный и потенциально сильный игрок.
Эксперты оценили такое довольно высокой позицией в середине первой сотни рейтинга. Марухина, если использовать советскую терминологию, теперь «матерый аппаратчик», который по должности всё про всех знает. Бесценное приобретение для губернатора Виталия Хоценко.
Глава областного минздрава – это должность если не расстрельная, то сопряженная с большим риском. И с необходимостью много работать, конечно. При этом критика неизбежна: слишком много проблем и подводных камней.
Артем Наркевич, заняв этот пост в прошлом году, пока не реализовал свой потенциал. Это показывает и тот факт, что год назад его предшественник Александр Мураховский, явная «хромая утка» областного правительства, был в рейтинге влиятельности 48-м. В следующий раз ждем от нового министра хотя бы 40-го места.
Генеральный директор и учредитель «Омск сайдинг инвеста» за последний год добился многого. Его новое детище, парк развлечений «Вокруг света», работает и, надо полагать, приносит дивиденды, в том числе политические. Одобрено существенное расширение этого парка, а один из топ-менеджеров компании возглавил региональное отделение партии «Новые люди». Все это говорит об амбициях и о способности достигать поставленных целей. Эксперты тоже считали этот сигнал, так что Закриев ворвался на 60-61-ю позицию нашего рейтинга.
Это точно не предел. В связи с началом следующего политического цикла Закриев наверняка постарается укрепить свои позиции.
Главный тяжеловес омской политики понемногу сдает свои позиции: год назад он был 39-м. Дела у первого губернатора Омской области движутся (работает фонд «Духовное наследие», издаются книги), а вот строительство Ильинского собора, которого уже много лет добивается Леонид Полежаев, никак не начнется. И даже идею такого строительства региональные власти фактически не замечают.
Год назад мы высказывали предположение, что мэр Шелест может прийти Леониду Константиновичу на помощь в этом вопросе. Однако теперь приходится признать, что это не так. Самому экс-губернатору остается только сетовать на то, что был упущен подходящий для строительства момент. И даже это он делает, только если ему позвонят какие-нибудь настырные журналисты.
Муфтий Духовного управления мусульман Омска и Омской области, безусловно, имеет большое влияние на свою паству. За пределами этого круга оценить его рейтинг уже более сложно. Мы видим, что два года назад эксперты поставили Боту Бакулина на 90-ю позицию, год назад – на 66-ю, а теперь он уже 62-63-й.
При этом ничего особенного не произошло. Духовное управление работает в тесной связке с властями, лично Бакулин играет отведенную ему роль, никаких скандалов или особенно громких позитивных событий нет. Все стабильно. Бакулина приглашают в качестве эксперта на мероприятия антиэкстремистской направленности, по теме СВО. Он активно собирает гуманитарную помощь.
Агрегатный завод, которым управляют «Высокие технологии», по-прежнему работает, выдавая продукцию для российской оборонки. Глава предприятия Дмитрий Шишкин по-прежнему заседает в региональном парламенте, в связи с какими-то негативными событиями он замечен не был. Почему же в глазах экспертов он опустился на 20 с лишним позиций?
Ну вот так получилось. Кстати, год назад мы предполагали, что выше 41-й строки Дмитрию Сергеевичу не подняться. А вот результат похуже, как выяснилось, возможен.
Зулькарнай Шакирзянович традиционно чуть ниже в рейтинге своего коллеги Боты Зейнилхабиденовича. Это можно объяснить более низкой долей татар среди прихожан Духовного управления по сравнению с казахами.
Давняя история с уголовным делом Фаруха Шакирзянова, которого в СМИ называли внуком муфтия, похоже, окончательно забылась. Поэтому Зулькарнай Шакирзянов растет в рейтинге второй год подряд: с 81-84-й позиции он поднялся на 64-ю.
Так вышло, что глава омского минсельхоза – фигура медийная: ему приходится объяснять журналистам, как проходят посевная и уборочная. С другой стороны, этот чиновник отвечает за распределение грантов аграриям, а значит, он и влиятелен в определенных кругах, и узнаваем.
Николай Дрофа — один из старожилов областного правительства и завсегдатай рейтинга влиятельности. Однако по сравнению с прошлым годом он потерял в нем 14 позиций. Но это не критично, ведь на пост вице-губернатора он и не претендует.
Дрофа хорошо проявил себя в период ликвидации последствий паводка. Министр отвечал за эвакуацию скота и снабжение кормами. Если при позднем Буркове казалось, что глава Минсельхоза - кандидат на вылет, то сейчас он укрепил свои позиции.
Дела одного из самых известных строителей Омска идут несколько противоречиво. «Стройбетону» одобрили строительство очередной многоэтажки, генеральный директор Александр Сасин объявлен «Меценатом года» за помощь одной из городских школ. При этом по требованию прокуратуры Олегу Золотову пришлось передать муниципалитету построенный им детский сад в «Амурском-2».Что ж, бывает, ты ешь медведя, а бывает – медведь ест тебя. Историю с детсадом можно считать неприятным частным эпизодом. Однако не из-за него ли Золотов опустился в рейтинге влиятельности с 55-57-й на 65-66-ю позицию?
«Столп омской промышленности» (именно так мы назвали Владимира Березовского в прошлогоднем рейтинге) существенно сдал позиции, опустившись примерно на 30 строчек. Здесь та же история, что и с Дмитрием Шишкиным. ОНИИП выдает продукцию для нужд и министерства обороны, и частных заказчиков по всей стране, в каком-то негативе замечен не был. Его гендиректор исправно заседает в Законодательном собрании, но его влияние ставится под сомнение.
Дальше в нашем рейтинге идут друг за другом несколько министров областного правительства. Первый – Иван Кротт, вице-губернатор и министр образования, который год назад оставил ради этих должностей пост ректора педуниверситета. Этот рейтинг для него первый. В принципе, заместителю главы региона можно занимать строку повыше, но Иван Иванович может приподняться через год-два, время у него есть. Пока вот так.
Александр Рашко возглавляет Минстрой вот уже больше года. Должность ответственная: предыдущий министр Михаил Губин, по словам губернатора, не выполнил стоявшие перед ним задачи. Если Рашко сохранил пост при новом главе региона, значит он задачи выполняет. Для экспертов это повод, чтобы, увидев в списке знакомую фамилию, поставить оценку «хорошо». Или что-то вроде. Значительно на позиции Рашко влияет то, что в регионе по-прежнему наблюдается проблема со сдачей в срок социальных объектов. На школах меняются подрядчики, но недочеты в утвержденных проектах остаются.
Министр сражается на невидимом культурном фронте. Временами ему приходится туго: мы все знаем, что при экономии бюджета (а нынешнее время к ней располагает) урезать траты начинают именно с культуры. Тем не менее Трофимову удается держать свой корабль на плаву. Театры работают, сельские ДК ремонтируются, памятники культуры если и ветшают, то медленнее, чем могли бы.
В итоге глава минкульта удерживается в седьмой десятке рейтинга. Год назад он был 62-63-м, теперь – 67-70-й.
Виталий Михайлович стал первым «миллиметровщиком» в рейтинге-2024: он остался ровно на той же позиции. Что ж, стабильность — признак мастерства. Ольшанский-младший имеет репутацию весьма амбициозного предпринимателя, у которого еще все впереди. Даже если что-то принципиально важное не произошло за прошедший год — хотя бы авансом бизнесмен очень влиятелен. Тут работают и успешность его бизнеса, и разветвленные личные связи. Семья брендов автохолдинга «Барс» постоянно растет.
Вот и еще один строитель в нашем рейтинге. Сергей Оркиш, судя по тому, что происходит в последние годы, достаточно влиятелен, чтобы решить в свою пользу любой вопрос: например, запретить ему застройку дендросада власти пока не смогли.
Мы не знаем точную причину, по которой эксперты, несмотря на это, опустили Оркиша с прошлогодней 55-57-й позиции. Может быть, им просто дендросад жалко?
Совладелец теплых остановок, учредитель «Вентсервиса» и тезка собственного кинотеатра стабилен примерно так же, как его компаньон Ольшанский. Вячеслав Васильев был 73-м год назад – и остался 73-м теперь. Он по-прежнему заседает в Законодательном собрании, по-прежнему вхож в областное правительство. Почему при всем этом Васильев не приподнялся в рейтинге? Думаем, просто потому, что не захотел. Счастье любит тишину, и деньги тоже.
Глава регионального избиркома в прошлом году все сделал правильно: процедура по избранию Виталия Хоценко прошла без сучка, без задоринки. То же самое можно сказать и о мартовских выборах президента, так что теперь Иван Ходаков может уверенно смотреть в будущее. Год назад он был в рейтинге повыше, на 65-й позиции, но это мелочи. Главное, что перспективы есть.
КПРФ сейчас в состоянии кризиса, и это не могло не отразиться на позициях «красного» депутата Госдумы от Омской области. Андрей Алехин, конечно, контролирует обком, заседает в Охотном ряду и демонстрирует готовность к компромиссам, но на прошлогодних губернаторских выборах у него не оказалось ни единого шанса на победу.
По-видимому, у экспертов нет уверенности в том, что эта карьера получит продолжение. Между тем до думских выборов осталось всего два года. В итоге Алехин просел в рейтинге на целых 30 позиций. Всё-таки сказывается возраст лидера омского обкома КПРФ, из-за чего стагнирует и вся партийная организация.
Должность у Леонида Нестерова крайне непубличная (такие люди не попадают в новости и не дают интервью), но дающая огромный вес. На крупном полицейском начальнике расследование экономических преступлений. Это внушает уважение.
Включение Ивана Полякова в рейтинг влиятельных омичей – вещь не бесспорная. Бизнесмен уже довольно давно перебрался в Москву и там же прописал свою «Межгосударственную корпорацию развития», но в глазах экспертного сообщества он по-прежнему ассоциируется с радиозаводом имени Попова.
Впрочем, сила этих ассоциаций, кажется, убавляется с каждым годом. В 2022 году Поляков был 34-м в рейтинге влиятельности, в 2023 году — 61-м, теперь он 76-78-й строках. Вполне возможно, в следующем году реальность расставит все по своим местам: Иван Викторович опустится во вторую сотню, и после этого эксперты о нем забудут.
Неизменный компаньон Виктора Шкуренко, не попавший в первую сотню-2022, восстановил свои позиции в прошлом году, а теперь улучшил их: Дмитрий Шадрин поднялся с 85-й позиции на 76-78-ю. Бизнес его успешен, а медийности предприниматель, судя по всему, не хочет, из-за чего и проигрывает своему товарищу в глазах экспертов.
Что ж, богатый и успешный человек не обязан афишировать свою успешность. Разнообразные риски только мешают зарабатывать и развиваться.
Вместе с новым губернатором в Омске появилась и его пресс-секретарь, которая не могла не попасть в наш рейтинг. Мина Ахвердиева является доверенным человеком губернатора Виталия Хоценко, чем и обусловлено ее влияние. Эксперты отмечают ее влияние на информационную политику в регионе. От ее действий зависит имидж руководителя в глазах Москвы.
Антимонопольное ведомство остается одной из самых влиятельных структур региона (особенно в глазах предпринимателей, участвующих в госзакупках). А вот личное влияние главы УФАС эксперты почему-то оценили более умеренно, чем год назад: тогда Вадим Кабаненко смог занять 49-50-ю позицию в рейтинге.
Павел Коренной продолжает топтаться на месте. Заместитель председателя регионального парламента, видный единоросс, для которого пока не хватает по-настоящему заметного поста ни по заксовской, ни по партийной линиям. Первым вице-спикером Коренного не назначили, фракцию ЕР продолжает возглавлять Александр Артемов, а еще есть товарищи по партии Вадим Бережной и Сергей Шелест. В какую сторону развиваться Павлу Алексеевичу? Это не было понятно год назад, непонятно это и сейчас.
Бывший депутат омского городского Совета, лишенный мандата за «конфликт интересов», остается преуспевающим бизнесменом. Среди его активов «ИТ Банк», управляющая компания «Левобережье», издательский дом «Коммерческие вести». Тот факт, что Юрий Федотов не приходит на заседания в дом с башенкой, возможно, больше вредит горсовету, чем ему самому.
Дельный бизнесмен и экс-чиновник, занимавший видные посты в мэрии, просто обречен занимать видное место в рейтинге влиятельности. Эксперты с этим полностью согласны, судя по результатам.
Глава регионального Минприроды сменился всего полгода назад. Татьяна Хавронина – человек для Омска новый, а наследство ей досталось тяжелое. При этом мы видим, что успешно решается, например, проблема нелегальных мусорных свалок на территории города.
В целом Татьяне Михайловне, конечно, надо бы обрасти знакомствами и полезными связями, записать в свой актив заметные подвижки по еще каким-нибудь экологическим направлениям. Пространство для работы в этой сфере просто колоссальное. Тогда и позиция в рейтинге улучшится. Впрочем, 79-83-я строка – тоже неплохо для дебюта.
Антон Банников возглавляет ГГПУ уже при третьем губернаторе. К тому же это сын последнего начальника омского управления КГБ, а значит, у Антона Александровича в придачу к богатому опыту есть и разнообразные связи. Судить о карьерных перспективах Банникова мы не будем, но на текущий момент эксперты оценивают его влиятельность достаточно высоко.
Товарищ и компаньон Юрия Федотова делит с ним управление одними и теми же бизнес-активами. Он тоже работал в свое время в мэрии, но отошел от политической деятельности существенно раньше. Впрочем, принципиального значения это не имеет: учредителю «ИТ Банка» и «Коммерческих вестей» будут приписывать определенную влиятельность вне зависимости от уровня политического опыта.
Гендиректор на 62-63-й позиции, вице-президент – на 84-87-й. Именно так представлено в рейтинге влиятельности АО «Высокие технологии», управляющее агрегатным заводом. Продукцию предприятия с благодарностью принимают разные потребители, включая министерство обороны, так что рейтинг достаточно вместителен для двух топ-менеджеров.
Игорь Попов к тому же заседает в Законодательном собрании второй созыв подряд и является профессором Омской юридической академии. Безусловно, это добавляет ему очки.
Тому, что в топе-100 оказался директор «Полета», удивляться не приходится. Времена такие, к тому же совсем недавно на слуху омичей и других россиян была ракета «Ангара», взлетевшая с космодрома «Восточный» с третьей попытки. Проверку на качество она все же прошла, а значит, и у людей, руководящих «Полетом», должен быть определенный вес. Без излишеств, ближе к концу первой сотни, но все-таки.
Глава областной КСП на этот раз стабилен. После прошлогоднего падения на 20 пунктов Талгат Шугулбаев остается на 88-й позиции. Понятно, что у руководимой им палаты ресурс ограничен, она только проводит аудит и передает полученные данные компетентным органам, но результаты проверок могут получить широкую огласку и иметь резонанс. Поэтому без главы КСП топ-100 однозначно был бы неполным.
Кстати, Талгат Шугулбаев прежде руководил Главным управлением финансового контроля Омской области. По совокупности он обладает неплохим аппаратным весом, что тоже влияет на оценки экспертов.
Глава «ЗСЖБ №6» остается одним из основных строителей в Омске. Совсем недавно он ввел в эксплуатацию многоэтажку на улице Леонида Маслова и останавливаться на этом явно не намерен. Юрий Гуринов возглавляет компанию уже больше 20 лет. Понятно, что за это время он повидал «и многое, и многих», стал видным членом омской элиты, обрел технические возможности, чтобы влиять на решение определенных вопросов. В рейтинге-2024 он 89-й строчке. Если при прошлой региональной власти он был не угоден, то сейчас ситуация улучшилась.
Слухи об уголовном деле в отношении министра имущественных отношений из-за жилья для сирот оказались не просто слухами: уголовное дело действительно возбуждено и уже давно рассматривается в суде. Тем не менее Евгений Козлов сохранил свой пост в правительстве и даже был переназначен Виталием Хоценко полгода назад.
Тут два варианта: либо губернатор уверен в невиновности подчиненного, либо тот настолько незаменимый специалист, что начальство готово идти на определенные риски. В любом случае положение Евгения Козлова выглядит достаточно прочным (если не считать уголовного дела). В очередной версии рейтинга чиновник опустился символически: год назад он был 90-м.
Владелец подмосковного мясокомбината оставил в самом центре Омска неизгладимый след – Аллею олимпийских чемпионов. Вереница бюстов в лавровых венках выглядит патриотично (а такое нынче в моде) и, кажется, соответствует художественным вкусам первых лиц. Ну или те считают, что такое необходимо высоко оценивать в том числе и с эстетической точки зрения.
Мнения остальной публики могут расходиться, но это уже ни на что не повлияет: бюсты поставили, бюсты будут стоять. В силу этого простого факта Сергей Козубенко обрел статус «известного российского мецената», а вместе с ним – гипотетическую влиятельность. И вот нам результат: бизнесмен в топе-100.
Один из наиболее уважаемых строителей Омска появился в топ-100 во второй раз. Год назад он был 84-м, теперь занимает строку чуть ниже. Алексей Николаевич строит жилой комплекс «На Поворотной» на Левом берегу и жилой комплекс «Королев» на правом, он же, возможно, будет застраивать территорию Сибзавода рядом с центром города. Отсутствие явных политических амбиций с одной стороны, отсутствие обманутых дольщиков – с другой, а на выходе – неплохие позиции в списке влиятельных и значимых омичей.
Главный судебный пристав региона продолжает опускаться в рейтинге, приближаясь к внешней границе топ-100. Всем известно, что ведомство переживает не лучшие времена: волокита, низкий уровень компетентности и мотивации – все это не дает Галине Титовой обрести доверие бизнес-сообщества и аппаратный вес. Поэтому пока что она (просто в силу должности) присутствует в первой сотне, но уже на будущий год нет никаких гарантий.
Научно-производственное объединение «Мир» - одно из самых успешных и известных омских предприятий. Его руководитель Александр Беляев вхож во все омские кабинеты, и его влиятельность в доказательствах не нуждается. При этом год назад Александр Николаевич был 74-м, а теперь он только 94-95-й. Что ж, возможно, экспертам не хватило ощущения медийности: «Мир» не слишком часто попадает в новости.
Евгений Еловик уже много лет стоит во главе сразу двух газовых гигантов региона – «Омскоблгаза» и «Газпром межрегионгаз Омска». Благодаря этому он заседает в Законодательном собрании Омской области, а вот место в топе-100 эти должности не гарантируют. В рейтинге-2024 все получилось.
Инна Елецкая замещает мэра Омска Сергея Шелеста в качестве куратора социальных вопросов: ей подчиняются депобр, депкульт, департамент по делам молодежи. Прежде она работала заместителем министра образования в областном правительстве, так что хорошо знакома с региональными делами и региональными кадрами.
Социальная тема очень непростая и чреватая скандалами (большими и мелкими), которые происходят то и дело. Судя по позиции Инны Елецкой в текущем рейтинге, эта тема еще и неблагодарна: вице-мэр могла даже не попасть в топ-100.
Сергей Моденов много лет управляет огромным энергетическим хозяйством региона. В целом система работает, хотя проблемы, конечно, не могут не возникать. Например, масштабная программа реконструкции электросетей, анонсированная прошлым летом, была поставлена на паузу: масштабное финансирование на такие вещи в принципе становится проблемным в последние годы.
Впрочем, форс-мажоры такого рода могут иметь только ограниченное значение. Сергей Моденов за год опустился на 96-99-ю позицию с 86-87-й.
Больше 40 лет Владимир Пушкарев руководит сельскохозяйственным предприятием в Павлоградке, годовой оборот которого достигает миллиарда рублей. В Законодательном собрании Омской области он заседает с 1998 года, занимая пост председателя комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии. В общем, перед нами полноценный патриарх предпринимательской и политической сфер.
Учитывая возраст Владимира Ивановича, трудно предположить, что здесь будут еще какие-то прорывы. Однако накопленного за несколько десятилетий багажа достаточно, чтобы Пушкарев входил в топ-100.
Когда-то Владимир Седельников принадлежал к числу богатейших людей региона, но те времена давно прошли. «Дружино» обанкротилось, а, например, кинотеатр «Галактика» не приносит дохода из-за внешних обстоятельств: на первый этаж здания даже пришлось впустить «Магнит». Год назад он был 95-м, а теперь сделал еще один шаг к краю.
А ведь в 2015 году Владимир Лукьянович мог стать сенатором! Это все изменило бы, но вмешался случай.
В региональном управлении Федеральной службы исполнения наказаний всего два месяца назад появился новый начальник. Пока Сергей Балдин только врио, так что его результат в рейтинге-2024 следует считать предварительным. Все изменится, когда появится постоянный статус.
Предшественник Балдина Константин Книс год назад был в рейтинге 60-м. Нынешний глава управления наверняка сможет не хуже: должность у него серьезная, а за плечами – работа в Ульяновске и в знаменитом «Черном дельфине». В общем, гипотетическая репутация суровая – под стать структуре, в которой Сергей Николаевич служит.