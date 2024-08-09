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Анастасия Терпугова

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2024
Первый замминистра внутренней политики Омской области Киселев вновь занял свой пост
9 августа, 08:04
Женщины во власти: топ самых влиятельных омичек
3 июня, 07:12
Анастасию Терпугову назначили министром внутренней политики Омской области
23 апреля, 10:04
Самый жаркий день, одобрение «Федоровки» и новые назначения. Омск в понедельник
22 апреля, 14:23
Анастасия Терпугова проранжировала своих заместителей
5 апреля, 12:25
15 марта стартует голосование за объекты благоустройства 2025 года
Омичи и жители региона смогут проголосовать с помощью волонтеров или самостоятельно, через интернет.
11 марта, 08:23
Пошел на повышение. В омском минрегполитики назначили нового заместителя
19 января, 05:30
2023
В министерстве региональной политики Омской области появился новый замминистра
5 октября 2023, 07:44
Из Омской области в зону СВО проводили новую группу мобилизованных
Мобилизованных сибиряков, прошедших обучение в Омской области на базе автобронетанкового инженерного института, торжественно проводили в зону СВО.
3 января 2023, 11:48

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