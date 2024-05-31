Участниками ПМЭФ-2024 будут представители 136 стран и территорий

За 27 лет ПМЭФ приобрел статус ведущей международной площадки для обсуждения важнейших вопросов мировой экономики и обмена лучшими практиками в целях обеспечения устойчивого развития. В 2021 году форум стал первым и самым большим в мире деловым событием очного формата, проведенным после пандемии.