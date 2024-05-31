Участниками ПМЭФ-2024 будут представители 136 стран и территорий

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
Говоря о специфике форума, советник президента РФ и ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков заявил, что предстоящее событие выполняет уникальную миссию по поддержанию глобального баланса сил и выстраиванию многополярной системы мира. На площадке ПМЭФ обсуждается консолидирующая и конструктивная повестка дня, продиктованная национальными интересами России, пишет transsibinfo.com.
Кобяков отметил, что уровень интереса к форуму вернулся на доковидный уровень и сейчас наступает период роста деловой активности. Он заметил, что форум является одним из суверенных центров мирового развития.
За 27 лет ПМЭФ приобрел статус ведущей международной площадки для обсуждения важнейших вопросов мировой экономики и обмена лучшими практиками в целях обеспечения устойчивого развития. В 2021 году форум стал первым и самым большим в мире деловым событием очного формата, проведенным после пандемии.
Как и в предыдущие годы, информационным партнером ПМЭФ стал медиахолдинг 1MI, в управлении которого находится одна из крупнейших в стране сетей региональных СМИ и каналов в соцсетях.