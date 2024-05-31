gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:57

Published Сегодня, 11:57

Modified Сегодня, 11:57

Updated Сегодня, 11:57

Участниками ПМЭФ-2024 будут представители 136 стран и территорий

Участниками ПМЭФ-2024 будут представители 136 стран и территорий

31 мая 2024, 11:57
Фото: Изображение Midjourney
Свое участие в мероприятиях ПМЭФ, который пройдет с 5 по 8 июня, подтвердили 17,1 тыс. человек и 3,4 тыс. представителей СМИ из 136 стран и территорий.

Говоря о специфике форума, советник президента РФ и ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков заявил, что предстоящее событие выполняет уникальную миссию по поддержанию глобального баланса сил и выстраиванию многополярной системы мира. На площадке ПМЭФ обсуждается консолидирующая и конструктивная повестка дня, продиктованная национальными интересами России, пишет transsibinfo.com.

Кобяков отметил, что уровень интереса к форуму вернулся на доковидный уровень и сейчас наступает период роста деловой активности. Он заметил, что форум является одним из суверенных центров мирового развития.

За 27 лет ПМЭФ приобрел статус ведущей международной площадки для обсуждения важнейших вопросов мировой экономики и обмена лучшими практиками в целях обеспечения устойчивого развития. В 2021 году форум стал первым и самым большим в мире деловым событием очного формата, проведенным после пандемии.

Как и в предыдущие годы, информационным партнером ПМЭФ стал медиахолдинг 1MI, в управлении которого находится одна из крупнейших в стране сетей региональных СМИ и каналов в соцсетях.

#Экономика
Подпишитесь
Экс-застройщика школы в Серебряном береге не стали включать в «черный» список
Сегодня, 08:02
Мясо без документов. Две омские фирмы получили миллионный штраф за взятки ветеринару
Сегодня, 06:19
Зоны отдыха и площадки для волейбола. В парке 30-летия ВЛКСМ для омичей откроют пляж
Сегодня, 06:55
Дождь с грозой и ветер. Омичей предупредили о дождливой погоде в первые летние дни
Сегодня, 09:21
В Омске ищут подрядчика, который отмоет окна в здании мэрии за 130 тысяч рублей
Сегодня, 06:21
Воспитание через игру: омский ТЮЗ переосмыслил спектакль «Три поросенка»
Сегодня, 09:20
"