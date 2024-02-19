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Posted Сегодня, 10:09

Published Сегодня, 10:09

Modified Сегодня, 10:13

Updated Сегодня, 10:13

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Разберут детали. Прокуратура занялась историей с поломкой самолета в омском аэропорту

19 февраля 2024, 10:09
Фото: Город55
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Транспортная прокуратура занялась историей с поломкой самолета в Омске

Пассажиры этого рейса хотели улететь в столицу с раннего утра, однако технические проблемы помешали отправить самолет в пункт назначения.

Транспортная прокуратура организовала проверку из-за задержки самолета в Омске. Вылет должен был состояться в восемь утра, но по итогу пассажирам придется ждать вечернего рейса.

За ними пошлют резервный борт «Аэрофлота», но это произойдет только ближе к шести часам. Конечной точкой лайнера стал бы аэропорт Шереметьево, однако встречи со столицей не случилось в положенное время.

Причина — поломка самолета. Ее обнаружили еще до вылета и перенесли время отправления. По итогу пассажирам придется ожидать полета больше девяти часов.

Ситуация заинтересовала транспортную прокуратуру. В пресс-службе ведомства сообщили, что разбираются, насколько соблюдены права ожидающих при такой длительной задержке рейса.

К слову, пассажиры при желании могут обращаться к дежурному прокурору Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Его телефон: +7 (913) 921-70-00.

Ждать девять часов. В Омске сломался самолет, который должен был вылететь в Москву
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#Омск#Омская область#Прокуратура Омской области#Аэрофлот#Задержка рейса#Новости#Проверка прокуратуры#Задержка самолета#Алина Ясинская
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