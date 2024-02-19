Разберут детали. Прокуратура занялась историей с поломкой самолета в омском аэропорту

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
Транспортная прокуратура организовала проверку из-за задержки самолета в Омске. Вылет должен был состояться в восемь утра, но по итогу пассажирам придется ждать вечернего рейса.
За ними пошлют резервный борт «Аэрофлота», но это произойдет только ближе к шести часам. Конечной точкой лайнера стал бы аэропорт Шереметьево, однако встречи со столицей не случилось в положенное время.
Причина — поломка самолета. Ее обнаружили еще до вылета и перенесли время отправления. По итогу пассажирам придется ожидать полета больше девяти часов.
Ситуация заинтересовала транспортную прокуратуру. В пресс-службе ведомства сообщили, что разбираются, насколько соблюдены права ожидающих при такой длительной задержке рейса.
К слову, пассажиры при желании могут обращаться к дежурному прокурору Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Его телефон: +7 (913) 921-70-00.