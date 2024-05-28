Очередная поставка. Для омичей закупят более 13 тысяч проездных карт «Омка»

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
«Пассажирсервис» объявил аукцион на поставку 13 200 проездных смарт-карт «Омка». Потратить на них готовы 298 044 рубля.
Как следует из проекта контракта, для обычных пассажиров, не пользующихся какими-либо льготами, и школьников закупят по 3900 карт. 3700 карт будут предназначены для пенсионеров, а 1700 карт — для студентов.
«Точное количество карт каждого эскиз-макета может измениться до момента подписания договора, но при этом общее количество карт составит не менее 13 200 единиц», — уточняется в техзадании.
Стоимость одной смарт-карты составит 21 рубль 67 копеек. Будущий подрядчик должен поставить их до 9 сентября 2024 года.
Напомним, что в апреле «Пассажирсервис» приобрел 23 тысячи карт «Омка», которые в какой-то момент стали дефицитными. Покупка обошлось в 498 тысяч рублей.