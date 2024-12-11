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Карты

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2024
Сбер запустил для всех совершеннолетних россиян межбанковский биоэквайринг
11 декабря, 09:02
Омский «Пассажирсервис» ищет банк, который за 46 млн займется обработкой платежей
2 октября, 10:04
Цена продолжает расти. Бизнес-зал в аэропорту Омска продают за 52,7 млн рублей
18 марта, 02:40
Омичам объяснили, почему не получается пополнить карту «Омка» через интернет
23 января, 10:51
Данные в опасности? На телефоны Android начали приходить сообщения о вреде 2ГИС
11 января, 13:06
2023
Омичка потеряла карту и «подарила» шопинг неизвестному
Ведется поиск подозреваемого.
14 мая 2023, 13:06
В омских книжных магазинах начали продавать атласы и карты с новыми регионами РФ
Границы страны стали шире на четыре субъекта.
2 мая 2023, 03:56
Не Приветное, а Приветная. В Омской области нашли 37 именований с ошибками
Под пристальное внимание управления Росреестра попали интерактивные карты и дорожные указатели с названиями населенных пунктов.
22 марта 2023, 06:41

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