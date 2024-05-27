В МЧС жителей Омской области предупредили о надвигающемся штормовом ветре

В региональном управлении МЧС жителей региона предупредили, что из-за сильного ветра возможны повреждение линий связи и электропередачи, срыв кровли со зданий и сооружений, падение слабоукрепленных конструкций. Если ураган застал на улице, спасатели советуют укрыться в помещении, подземном переходе или подъезде.