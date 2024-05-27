В МЧС жителей Омской области предупредили о надвигающемся штормовом ветре

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Завтра, 28 мая, синоптики Обь-Иртышского УГМС прогнозируют штормовой ветер, порывы будут достигать 24 м/с, также возможны дожди и грозы. 29 мая погода не претерпит значительных изменений, стоит ожидать ветер порывами 15-20 м/с.
В региональном управлении МЧС жителей региона предупредили, что из-за сильного ветра возможны повреждение линий связи и электропередачи, срыв кровли со зданий и сооружений, падение слабоукрепленных конструкций. Если ураган застал на улице, спасатели советуют укрыться в помещении, подземном переходе или подъезде.
Если случилась чрезвычайная ситуация, следует немедленно звонить по телефону пожарно-спасательной службы — 101.