Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:07

Published Сегодня, 10:07

Modified Сегодня, 10:07

Updated Сегодня, 10:07

Иллюстрация

В МЧС жителей Омской области предупредили о надвигающемся штормовом ветре

27 мая 2024, 10:07
Фото: 1MI
Иллюстрация

В МЧС омичей предупредили о надвигающемся штормовом ветре

В ближайшие дни погода на территории региона изменится, жителям Омской области стоит ожидать похолодания и усиления порывов ветра до 24 м/с.

Завтра, 28 мая, синоптики Обь-Иртышского УГМС прогнозируют штормовой ветер, порывы будут достигать 24 м/с, также возможны дожди и грозы. 29 мая погода не претерпит значительных изменений, стоит ожидать ветер порывами 15-20 м/с.

В региональном управлении МЧС жителей региона предупредили, что из-за сильного ветра возможны повреждение линий связи и электропередачи, срыв кровли со зданий и сооружений, падение слабоукрепленных конструкций. Если ураган застал на улице, спасатели советуют укрыться в помещении, подземном переходе или подъезде.

Если случилась чрезвычайная ситуация, следует немедленно звонить по телефону пожарно-спасательной службы — 101.

Лето не скоро. Жителей Омской области предупредили о резком похолодании до -7
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Погода#Ураган_в_Омске#Омск#Омская область#ГУ МЧС по Омской области#ГУ МЧС#Новости#Ураган#Ветер#Штормовой ветер#Опасная погода#Изменение погоды#Сильный ветер#МЧС России
Подпишитесь
Жуткие ливни, паводок и спасение деревьев. Главные темы недели
Вчера, 10:10
Скрывший после ДТП глава Полтавского района Милашенко не вышел на работу
Сегодня, 05:55
Принадлежала научному центру. Заброшку под Омском выставили на торги за 3 млн рублей
Сегодня, 05:24
Минус 4 и 13 см. Уровень воды в Иртыше и Ишиме возле Усть-Ишима продолжил снижаться
Сегодня, 04:49
С продлением. В Омской области в пять раз урезали срок полномочий бизнес-омбудсмена
Сегодня, 10:27
В зоне СВО погиб омский фитнес-тренер Роман Литасов
Сегодня, 10:27
"