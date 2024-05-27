«Авангард» в ближайшее время не будет проводить совместные акции с Яромиром Ягром

Ранее Город55 писал об отстранении от участия в Олимпиаде омской спортсменки Виталины Бацарашкиной. Двукратная олимпийская чемпионка по пулевой стрельбе не сможет поехать на Игры, так как ее лишили возможности получить нейтральный статус.