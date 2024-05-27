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«Авангард» и хоккеист Ягр в ближайшее время не будут проводить совместные акции

«Авангард» в ближайшее время не будет проводить совместные акции с Яромиром Ягром

27 мая 2024, 07:16
Фото: Владимир Беззубов / МАТЧ ТВ

«Авангард» и хоккеист Ягр в ближайшее время не будут проводить совместные акции

О невозможности проведения совместных акций рассказал агент Ягра Ярослав Зидек, причина такого решения — политика по отношению к российским клубам.

Агент Ярослав Зидек рассказал «Матч ТВ», что проведение медийных акций с омским хоккейным клубом и 52‑летним Яромиром Ягром в ближайшее время невозможно. Ранее о мероприятиях такого формата говорил генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.

«Сами понимаете, какая сейчас политика по отношению к российским клубам, достаточно вспомнить, какие были проблемы с подписанием вратаря Гудачека», — рассказал Зидек.

Напомним, что российские команды отстранены от участия в турнирах Международной федерации хоккея из‑за спецоперации на Украине.

Ранее Город55 писал об отстранении от участия в Олимпиаде омской спортсменки Виталины Бацарашкиной. Двукратная олимпийская чемпионка по пулевой стрельбе не сможет поехать на Игры, так как ее лишили возможности получить нейтральный статус.

Омичку Виталину Бацарашкину не допустили до участия в Олимпиаде-2024
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