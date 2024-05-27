«Авангард» в ближайшее время не будет проводить совместные акции с Яромиром Ягром

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
Агент Ярослав Зидек рассказал «Матч ТВ», что проведение медийных акций с омским хоккейным клубом и 52‑летним Яромиром Ягром в ближайшее время невозможно. Ранее о мероприятиях такого формата говорил генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.
«Сами понимаете, какая сейчас политика по отношению к российским клубам, достаточно вспомнить, какие были проблемы с подписанием вратаря Гудачека», — рассказал Зидек.
Напомним, что российские команды отстранены от участия в турнирах Международной федерации хоккея из‑за спецоперации на Украине.
Ранее Город55 писал об отстранении от участия в Олимпиаде омской спортсменки Виталины Бацарашкиной. Двукратная олимпийская чемпионка по пулевой стрельбе не сможет поехать на Игры, так как ее лишили возможности получить нейтральный статус.