gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Трудовой кодекс

Выбрать дату
2024
Известного омского агронома включили в реестр коррупционеров
14 декабря, 09:00
Альтернативная гражданская служба в 2024 году: кто имеет право и как попасть
27 мая, 06:41
2023
Администрация района Омской области заплатит штраф за ущемление прав инвалида
Прокуратура Крутинского района выявила нарушения трудовых прав местного жителя, являющегося инвалидом.
25 июля 2023, 09:35
На стройке омских «Кварталов Драверта» большая часть работников оказались нелегалами
В отношении их работодателя (застройщик «Брусника») началась проверка.
7 июня 2023, 08:20
С телеканала разогнали сотрудников. Омичей отправили в «отпуск» задним числом
11 января 2023, 15:37
По справедливости. Областной суд признал незаконным увольнение омича
Областной суд Омской области отменил решение районного суда по делу об увольнении омича компанией «Спецстроймонтаж».
9 января 2023, 03:56
2022
Омские вахтовики смогут сэкономить на проезде до работы
Владимир Путин подписал соответствующий документ.
20 декабря 2022, 04:08

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика