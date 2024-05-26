ДТП с главой района, отравление школьников и отступающая вода. Омск в воскресенье

Глава Полтавского района Омской области, Александр Милашенко вновь «попал в историю». Ну, а говоря точнее — в аварию. ДТП произошло на вверенной чиновнику территории, в окрестностях села Воронцовка: по предварительной информации от ГИБДД, мужчина на своем Nissan'е выехал на встречную полосу, где «зацепил» автофургон. А вот дожидаться инспекторов владелец кроссовера уже не стал, покинув место происшествия на «попутке». В связи со всем произошедшим пост главы района в скором времени может освободиться.