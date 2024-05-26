ДТП с главой района, отравление школьников и отступающая вода. Омск в воскресенье

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
Глава Полтавского района Омской области, Александр Милашенко вновь «попал в историю». Ну, а говоря точнее — в аварию. ДТП произошло на вверенной чиновнику территории, в окрестностях села Воронцовка: по предварительной информации от ГИБДД, мужчина на своем Nissan'е выехал на встречную полосу, где «зацепил» автофургон. А вот дожидаться инспекторов владелец кроссовера уже не стал, покинув место происшествия на «попутке». В связи со всем произошедшим пост главы района в скором времени может освободиться.
Следственный комитет омской области проверит появившуюся сегодня информацию о возможном отравлении школьников в Муромцевском районе. Один из местных жителей связал ухудшение самочувствия детей с недавней акарицидной обработкой территории школы — по его словам, линейку последнего звонка устроили сразу после применения химикатов, что может быть опасным для людей.
Теперь в этой истории будут разбираться уже представители Следственного комитета — информация из соцсетей была замечена сотрудниками ведомства.
Но — сегодня было место и хорошим новостям: уровень воды на подтопленном севере Омской области понемногу снижается: по сравнению с вчерашним днем Иртыш «потерял» еще 6 см, остановившись на уровне в 918 сантиметров. Уровень Ишима все еще высок, но он и отступает быстрее, снизившись уже до 1436 см.