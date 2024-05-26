Виталий Хоценко попросил тщательно проверить ДТП с участием главы Полтавского района

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Соответствующее сообщение глава Омской области опубликовал в своем Telegram-канале. Как отмечается, у ДТП появились новые подробности, которые могут сказаться на карьере 68-летнего главы Полтавского района: оказывается, в столкновении пострадал человек.
Кроме того, Виталий Хоценко анонсировал возможную «отставку» Александра Милашенко — после того, как представители ГИБДД закончат проверку инцидента, депутатами районного Совета вместе с областным Правительством будет решаться вопрос о сохранении за главой района его поста.
Напомним, до этого Александр Милашенко уже увольняли с занимаемой должности в судебном порядке: за чиновником было «замечено» самостоятельное назначение выплат, неположенных ему по должности. Кроме того, мужчина был включен в реестр уволенных из-за утраты доверия, однако в 2021 году его снова избрали на должность.