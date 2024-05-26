Виталий Хоценко попросил тщательно проверить ДТП с участием главы Полтавского района

Напомним, до этого Александр Милашенко уже увольняли с занимаемой должности в судебном порядке: за чиновником было «замечено» самостоятельное назначение выплат, неположенных ему по должности. Кроме того, мужчина был включен в реестр уволенных из-за утраты доверия, однако в 2021 году его снова избрали на должность.