Следком проверит информацию о массовом отравлении школьников в Омской области

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Информация, опубликованная сегодня одним из читателей популярного среди омичей Telegram-канала, стала причиной заинтересованности Следственного комитета. По словам автора сообщения, описанные события произошли в Бергамакской средней общеобразовательной школе во время последнего звонка: школьники, завершившие учебный год, начали падать в обморок.
По мнению местного жителя, опубликовавшего сообщение, трагическое стечение обстоятельств — результат халатности директора школы, допустившей проведение торжественных мероприятий сразу после акарицидной обработки территории школы.
На появившуюся информацию позже среагировали власти района — их ответ также появился в Telegram-канале. Как сообщается, некоторые школьники действительно почувствовали недомогание, однако оно никак не связано с обработкой территории от клещей. К тому же, детям сразу же вызвали медиков и завели в школу. Позже признаков отравления у школьников тоже не было выявлено.
Теперь в сложившейся ситуации будут разбираться уже специалисты Следственного управления СК РФ: выясняя все обстоятельства произошедшего и оценивая деятельность руководства школы.
Напомним, ранее представители СК добились возбуждения уголовного дела из-за нападения бродячего пса на 10-летнего ребенка: