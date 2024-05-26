Следком проверит информацию о массовом отравлении школьников в Омской области

На появившуюся информацию позже среагировали власти района — их ответ также появился в Telegram-канале. Как сообщается, некоторые школьники действительно почувствовали недомогание, однако оно никак не связано с обработкой территории от клещей. К тому же, детям сразу же вызвали медиков и завели в школу. Позже признаков отравления у школьников тоже не было выявлено.