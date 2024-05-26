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Posted Сегодня, 12:38

Published Сегодня, 12:38

Modified Сегодня, 12:40

Updated Сегодня, 12:40

иллюстрация

Следком проверит информацию о массовом отравлении школьников в Омской области

26 мая 2024, 12:38
Фото: 1MI
иллюстрация

Следком заинтересовался сообщением об отравлении школьников в Омской области

Сообщение об отравлении детей появилось в социальных сетях сегодня, 26 мая.

Информация, опубликованная сегодня одним из читателей популярного среди омичей Telegram-канала, стала причиной заинтересованности Следственного комитета. По словам автора сообщения, описанные события произошли в Бергамакской средней общеобразовательной школе во время последнего звонка: школьники, завершившие учебный год, начали падать в обморок.

По мнению местного жителя, опубликовавшего сообщение, трагическое стечение обстоятельств — результат халатности директора школы, допустившей проведение торжественных мероприятий сразу после акарицидной обработки территории школы.

На появившуюся информацию позже среагировали власти района — их ответ также появился в Telegram-канале. Как сообщается, некоторые школьники действительно почувствовали недомогание, однако оно никак не связано с обработкой территории от клещей. К тому же, детям сразу же вызвали медиков и завели в школу. Позже признаков отравления у школьников тоже не было выявлено.

Теперь в сложившейся ситуации будут разбираться уже специалисты Следственного управления СК РФ: выясняя все обстоятельства произошедшего и оценивая деятельность руководства школы.

Напомним, ранее представители СК добились возбуждения уголовного дела из-за нападения бродячего пса на 10-летнего ребенка:

Региональный следком возбудил дело после нападения собаки на 10-летнюю омичку
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#Илья Скобин#Происшествия#Омская область#Следственный комитет#Школьники#Отравление#Новости#Клещи#Медики#Следственное управление
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