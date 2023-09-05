В одной из школ Центрального округа Омска открылся тир с портретом Бацарашкиной

Кстати, тир оборудован для стрельбы как из короткоствольного, так и из длинноствольного оружия. Винтовки и пистолеты закупил все тот же меценат, и это, по его словам, лучшие образцы от отечественного производителя из Ижевска. Николин намерен постоянно поддерживать тир, в том числе обновляя оборудование. Уже через год планируется закупить новое оружие.