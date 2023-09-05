В одной из школ Центрального округа Омска открылся тир с портретом Бацарашкиной

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
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Updated Сегодня, 10:13
В Омске на днях завершилась работа над пилотным проектом: в школе №23, расположенной на улице 24-я Северная в Центральном административном округе, прошло обновление тира. Это часть работы по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, о необходимости которой часто говорят в последнее время. В мае текущего года Омский городской совет одобрил ряд рекомендаций для мэрии, причем упоминалось и создание школьных тиров в каждом из округов города.
Тир в школе №23 стал первым в Центральном округе в рамках данного проекта.
— Тир здесь существует с самого начала истории школы, — рассказала депутат Наталья Старовойтова (школа находится на территории ее одномандатного округа). — Он был в хорошем состоянии и подходит по тем условиям, которые необходимы для проведения соревнований. Замечательно, что у детей появится возможность улучшать свои навыки в таком нужном деле, как стрелковая подготовка…
Обновление тира было осуществлено на деньги мецената — Ильи Николина, владельца сети автосервисов «Реактор», президента Омского союза предпринимателей.
— Здесь работали команда дизайнеров и команда строителей, — рассказал бизнесмен. — Изначально планировалось открыть тир 1 сентября, но мы же понимаем, что День знаний сам по себе — замечательный праздник, поэтому перенесли открытие на 5-е. Слава богу, все успели, и, я считаю, сделали очень достойно.
На церемонию открытия сегодня, 5 сентября, приехали мэр Омска Сергей Шелест и ряд депутатов Омского городского Совета во главе с председателем Владимиром Корбутом. Сначала прошла торжественная школьная линейка, потом глава города и депутаты разрезали красную ленточку. В тире было сделано несколько пробных выстрелов: мишени поразили гости школы и лучшие стрелки из профильного кружка. После этого мэр и депутаты оставили свои автографы на стене тира, под граффити, изображающим олимпийскую чемпионку по стрельбе Виталину Бацарашкину.
Кстати, тир оборудован для стрельбы как из короткоствольного, так и из длинноствольного оружия. Винтовки и пистолеты закупил все тот же меценат, и это, по его словам, лучшие образцы от отечественного производителя из Ижевска. Николин намерен постоянно поддерживать тир, в том числе обновляя оборудование. Уже через год планируется закупить новое оружие.
Гости школы остались довольны увиденным.
— Произошло очень хорошее событие, — констатировал мэр уже после церемонии и первых выстрелов. — Теперь, я думаю, эта школа будет ещё более подкована патриотически. Кроме того, дети из близлежащих школ будут приходить сюда тренироваться. В любом случае в жизни надо уметь делать все — и стрелять, и на станках работать… Это каждому пригодится.
Председатель городского Совета Владимир Корбут, подводя итоги, констатировал, что городские власти долго шли к этому моменту.
— Сегодня свершилось задуманное еще в прошлом году, — отметил спикер. — Мы сначала провели выездное заседание в кадетском корпусе, на котором приняли решение о школьном тире в каждом округе, потом прошли по многим школам и по многим действующим тирам, чтобы понять, как нужно оборудовать школьный тир. Я уверен, что дети, которые будут здесь заниматься, завоюют золотые медали и станут мужественными, сильными, умелыми людьми, которые будут знать, как защищать свою Родину.
В перспективе в Омске должны появиться 5 школьных тиров — по одному на каждый округ. Когда это произойдет, планируется организовать ежегодное первенство на приз Омского городского Совета. Владимир Корбут полагает, что первое первенство может пройти уже через 2 или 3 года.
Отметим, что городские власти одобрили целый комплекс мер по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи. В их числе, скажем, поддержка школьных музеев и театров, развитие спортивных клубов, туризма, вовлечение детей в общественные организации.