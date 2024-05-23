«Запредельно много». Омские депутаты раскритиковали новый размер штрафа для «зайцев»

Тем не менее, по мнению депутата Заксобрания Светланы Андрушко, даже штраф в 300 рублей для безработных, пенсионеров и людей с небольшими зарплатами был высоким, а 3000 рублей — это запредельно много. Но законопроект все-таки приняли к рассмотрению.