«Запредельно много». Омские депутаты раскритиковали новый размер штрафа для «зайцев»

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На сегодняшнем пленарном заседании омского Заксобрания прошло «жаркое» обсуждение по вопросу об ужесточении наказания для «зайцев». Напомним, за безбилетный проезд в общественном транспорте теперь хотят штрафовать без предупреждения. Размер штрафа при этом вырастет: при первом нарушении — 3000 рублей, при втором и последующих — 4000 рублей. Соответствующие изменения должны внести в региональный КоАП.
Присутствующих депутатов интересовала оправданность увеличения размера штрафа (сейчас с «зайцев» собирают от 300 до 700 рублей).
«Изменения назрели давно. В других регионах за безбилетный проезд есть штрафы по 500 рублей, по 2500 рублей. Мы взяли цифры не с потолка, а посмотрели, сколько людей ездит в городском транспорте, какие потери несет бюджет. Задача не собрать 3-4 тысячи, а спрофилактировать данной нормой оплатить проезд. Почему общественный транспорт должен быть бесплатным», — выступил с защитой увеличения штрафа председатель комитета Омского горсовета по вопросам транспортной инфраструктуры Юрий Арчибасов.
Из-за безбилетного проезда потери городского бюджета в 2023 году ориентировочно составили 180 млн рублей, а за 1 квартал 2024-го — 44 млн.
Тем не менее, по мнению депутата Заксобрания Светланы Андрушко, даже штраф в 300 рублей для безработных, пенсионеров и людей с небольшими зарплатами был высоким, а 3000 рублей — это запредельно много. Но законопроект все-таки приняли к рассмотрению.
Напомним, ранее Город55 рассказывал, что повышение стоимости проезда в общественном транспорте Омска поможет сэкономить примерно 185 млн рублей в период с начала июля до конца декабря.