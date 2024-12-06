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Безбилетники

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2024
«Есть затруднение»: выяснилось, что омские контролеры не могут штрафовать «зайцев»
5 декабря, 05:24
«Ограничение передвижения»: в Омском Горсовете обсудят усиление борьбы с «зайцами»
4 октября, 05:04
Штрафовать всех: в Законодательном собрании ужесточили наказания для «зайцев»
11 июля, 10:38
В Омске думают над созданием единой службы охоты на «зайцев»
11 июля, 10:07
Штрафов недостаточно. В Омске за безбилетниками будут приглядывать частные охранники
3 июля, 04:43
«Запредельно много». Омские депутаты раскритиковали новый размер штрафа для «зайцев»
23 мая, 08:00
2023
Контроль за безбилетниками, школьник-герой и дешевые креветки. Омск сегодня
18 сентября 2023, 14:19
Штраф до 700 рублей. В омском транспорте начали ловить безбилетников
При первом нарушении «зайцы» будут получать предупреждение.
18 сентября 2023, 08:53
2022
Мэр сибирского города предложил создать «заячий катафалк» для безбилетников
Спорное предложение сделал мэр Новокузнецка в прямом эфире.
15 сентября 2022, 16:50

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