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Ученые рассказали, как выглядели деревья 350 миллионов лет назад

Ученые рассказали, как выглядели деревья 350 миллионов лет назад

23 мая 2024, 17:34
Фото: Изображение Midjourney
Окаменелость дерева возрастом 350 миллионов лет, обнаруженная учеными из Канады, может пролить свет на малоизученную доисторическую эру. Необычную форму растения специалисты сравнивают с перевернутым туалетным ершиком.

Дерево произрастало между 345 и 360 миллионами лет назад в эру позднего палеозоя, когда рыбы начали выходить на сушу.

Ученые предполагают, что это время было экспериментальным для эволюции крупных лесных растений. В тот период многие из них имели своеобразное строение, но образцы их тканей не сохранились до наших дней, пишет newkhakasiya.online.

По словам биолога из Университета Северной Каролины Патрисии Генсел, обнаруженное в окаменелости растение не похоже ни на одно из известных науке. Обычно ученые находят отдельные части растений или окаменелые стволы, при этом реконструкция целого растения возможна далеко не всегда.

Образец вида Sanfordiacaulis densifolia был обнаружен на дне расположенной в глобальном геопарке ЮНЕСКО «Стоунхаммер» каменоломни. Сейчас территория покрыта хвойными и смешанными лесами, но в доисторические времена здесь были настоящие тропические болота. Рельеф часто менялся под воздействием землетрясений и оползней, оставлявших древнюю растительность под осадочными породами.

Чтобы узнать возраст найденной окаменелости, ученые применили метод датировки спор, а затем создали цифровую модель дерева. Диаметр его ствола составлял 15 см, а высота — неполных 3 м. Верхушку растения, напоминающего папоротник, венчали 250 длинных листьев сложного строения. Вероятно, благодаря своей форме растение могло получать больше солнечного света под пологом леса. Эксперты предполагают, что Sanfordiacaulis densifolia могла переплетаться с другими деревьями для сохранения вертикального положения.

#Общество#Наука#Деревья#История
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