Ученые рассказали, как выглядели деревья 350 миллионов лет назад

По словам биолога из Университета Северной Каролины Патрисии Генсел, обнаруженное в окаменелости растение не похоже ни на одно из известных науке. Обычно ученые находят отдельные части растений или окаменелые стволы, при этом реконструкция целого растения возможна далеко не всегда.