Эксперт Роскачества рассказал, как выбрать вкусную и полезную клубнику

Ирина Козий заявила, что это миф — «накачанных» ягод не существует. Клубника твердая и без запаха настораживает покупателей, ее называют «пластиковой». Однако здесь о химикатах речи не идет. Эксперт рассказала, что производитель собирает зеленую ягоду на стадии «технической спелости». Делает он это для того, чтобы транспортировать товар. В процессе перевозки она набирает цвет, но сладкой и ароматной она уже не становится.