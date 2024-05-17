Эксперт Роскачества рассказал, как выбрать вкусную и полезную клубнику

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Гендиректор Ягодного союза, эксперт Роскачества Ирина Козий рассказала, что красную ягоду от отечественных производителей можно увидеть на прилавках уже в апреле. По ее словам, клубничный сезон длится до ноября включительно.
Весной ягоду привозят из Крыма, Краснодара и Ставрополья, а также из Турции. С начала июля на прилавки поступает угощение, выращенное на плантациях центральной части России. В середине лета начинает зреть урожай в северных регионах. До конца осени россияне покупают «свою» ягоду», а зимой ее везут чаще всего с Египта, Марокко, стран Центральной и Южной Америки.
Вкусная и безопасная клубника будет характерно пахнуть. Запах зависит от сорта и погоды, когда она зрела. Если садовая ягода ароматная, значит, она будет спелой.
При выборе нужно обращать внимание на зеленый чашелистик. Он находится в основании плода и представляет собой розетку из лепестков. Если ягоду неправильно и долго хранили, то это место будет жухлым.
Гладкость, сухость и упругость — показатели качества ягоды. Плод должен быть без потемнений и повреждений. Когда клубника одного размера и формы, то это означает один сорт. За этим тоже нужно следить при выборе.
Гендиректор Ягодного союза, эксперт Роскачества Ирина Козий советует брать маленькую упаковку ягод от 250 граммов до 1 килограмма. Если коробка большая, то есть вероятность помять угощение. Также покупателям рекомендуют смотреть на качество ягоды, лежащей на дне. Сок в контейнере, помятая или подгнившая клубника — очевидные причины не брать эту упаковку домой.
Специалист по ягодам убеждена, что у частников, стоящих рядом с дорогой или на стихийных рынках, не стоит брать клубнику. По мнению Ирины Козий, стоит доверять серьезным производителям, которые соблюдают программы питания и защиты растений, придерживаются рекомендациям ученых и предоставляют товар на обязательную проверку качества.
«Любители, дачники и прочие непрофессиональные производители часто применяют препараты, которые им посоветовал кто-то случайный, готовят растворы удобрений и средств защиты на глазок, не проходят никаких проверок — в итоге качество такой продукции оказывается абсолютно непредсказуемым», — заявила представитель Роскачества.
Ирина Козий заявила, что это миф — «накачанных» ягод не существует. Клубника твердая и без запаха настораживает покупателей, ее называют «пластиковой». Однако здесь о химикатах речи не идет. Эксперт рассказала, что производитель собирает зеленую ягоду на стадии «технической спелости». Делает он это для того, чтобы транспортировать товар. В процессе перевозки она набирает цвет, но сладкой и ароматной она уже не становится.
В омских магазинах и на рынках ягоды пока не так много. Пока что есть возможность купить клубнику в службе доставки «Самокат». Контейнер весом 250 грамм стоит 259 рублей. Местные жители также видели ягоду в магазинах «Ярче», но ее уже нет на прилавках.
Кто-то продает клубнику на «Авито». Один из частников торгует краснодарской ягодой, указывает он в описании. Можно купить килограмм за 499 рублей. Кто-то при этом готов продать двухкилограммовый ящик за 500 рублей, но производство в описании не указывается.