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Published Сегодня, 10:35

Modified Сегодня, 10:38

Updated Сегодня, 10:38

Эксперт Роскачества рассказал, как выбрать вкусную и полезную клубнику

Эксперт Роскачества рассказал, как выбрать вкусную и полезную клубнику

17 мая 2024, 10:35
Фото: Город55
«Клубничный» ажиотаж начался. На полках магазинов и на рынках стали появляться тары с популярной ягодой. Но какую лучше и безопаснее купить? Ответы — в материале Города55.

Откуда везут клубнику

Гендиректор Ягодного союза, эксперт Роскачества Ирина Козий рассказала, что красную ягоду от отечественных производителей можно увидеть на прилавках уже в апреле. По ее словам, клубничный сезон длится до ноября включительно.

Весной ягоду привозят из Крыма, Краснодара и Ставрополья, а также из Турции. С начала июля на прилавки поступает угощение, выращенное на плантациях центральной части России. В середине лета начинает зреть урожай в северных регионах. До конца осени россияне покупают «свою» ягоду», а зимой ее везут чаще всего с Египта, Марокко, стран Центральной и Южной Америки.

Как выбрать ягоду

Вкусная и безопасная клубника будет характерно пахнуть. Запах зависит от сорта и погоды, когда она зрела. Если садовая ягода ароматная, значит, она будет спелой.

При выборе нужно обращать внимание на зеленый чашелистик. Он находится в основании плода и представляет собой розетку из лепестков. Если ягоду неправильно и долго хранили, то это место будет жухлым.

Гладкость, сухость и упругость — показатели качества ягоды. Плод должен быть без потемнений и повреждений. Когда клубника одного размера и формы, то это означает один сорт. За этим тоже нужно следить при выборе.

Фото: Город55

Гендиректор Ягодного союза, эксперт Роскачества Ирина Козий советует брать маленькую упаковку ягод от 250 граммов до 1 килограмма. Если коробка большая, то есть вероятность помять угощение. Также покупателям рекомендуют смотреть на качество ягоды, лежащей на дне. Сок в контейнере, помятая или подгнившая клубника — очевидные причины не брать эту упаковку домой.

Где продают безопасную клубнику

Специалист по ягодам убеждена, что у частников, стоящих рядом с дорогой или на стихийных рынках, не стоит брать клубнику. По мнению Ирины Козий, стоит доверять серьезным производителям, которые соблюдают программы питания и защиты растений, придерживаются рекомендациям ученых и предоставляют товар на обязательную проверку качества.

«Любители, дачники и прочие непрофессиональные производители часто применяют препараты, которые им посоветовал кто-то случайный, готовят растворы удобрений и средств защиты на глазок, не проходят никаких проверок — в итоге качество такой продукции оказывается абсолютно непредсказуемым», — заявила представитель Роскачества.

«Накачанные» ягоды

Ирина Козий заявила, что это миф — «накачанных» ягод не существует. Клубника твердая и без запаха настораживает покупателей, ее называют «пластиковой». Однако здесь о химикатах речи не идет. Эксперт рассказала, что производитель собирает зеленую ягоду на стадии «технической спелости». Делает он это для того, чтобы транспортировать товар. В процессе перевозки она набирает цвет, но сладкой и ароматной она уже не становится.

Где купить клубнику в Омске

В омских магазинах и на рынках ягоды пока не так много. Пока что есть возможность купить клубнику в службе доставки «Самокат». Контейнер весом 250 грамм стоит 259 рублей. Местные жители также видели ягоду в магазинах «Ярче», но ее уже нет на прилавках.

Кто-то продает клубнику на «Авито». Один из частников торгует краснодарской ягодой, указывает он в описании. Можно купить килограмм за 499 рублей. Кто-то при этом готов продать двухкилограммовый ящик за 500 рублей, но производство в описании не указывается.

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#Алина Ясинская#Омск#Омская область#Россия#Сельское хозяйство#Продажа#Новости#Ягоды#Огород#Клубника#Урожай
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