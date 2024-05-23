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Posted Сегодня, 10:59

Published Сегодня, 10:59

Modified Сегодня, 11:13

Updated Сегодня, 11:13

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Полезный, но чрезвычайно сырой проект. В Омске хотят поставить на учет все деревья

23 мая 2024, 10:59
Фото: Город55
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В Омской области хотят провести инвентаризацию всех деревьев

Над законопроектом «Об охране зеленых насаждений в Омской области» долгое время работали «Новые люди», однако, по мнению других депутатов, его необходимо дорабатывать.

В Омской области продолжается работа над законопроектом об охране зеленых насаждений. Предполагается, что в регионе проведут инвентаризацию деревьев и поставят их на учет, а также сделают более прозрачным процесс вырубки, обрезки и пересадки зеленых насаждений. То есть созданный обобщенный законодательный акт должен регулировать все вопросы, связанные с деревьями.

Законопроект, над которым длительное время работали представители партии «Новые люди», на сегодняшнем пленарном заседании Заксобрании приняли к рассмотрению. Однако у депутатов возникло очень много вопросов к документу.

Владимир Казанин, согласившись, что тема озеленения для Омска больная, поинтересовался, как будет проверяться компенсационное озеленение, должны ли деревья высаживаться на тех же территориях или где-то по близости. Константин Ткачев удивился, что на реализацию закона не потребуется ни одного рубля. Оказалось, что документ не подразумевает новых масштабных посадок, а направлен только на «прозрачность и учет».

«Девять месяцев работали, ребенок мог родиться, а над проектом еще работать и работать. Закон чрезвычайно сырой, практически по каждому моменту вопросы возникают. Много серьезных ошибок. Надо дальше работать с привлечением заинтересованных лиц. Но проект полезный», — отметил депутат Игорь Попов.

Если законопроект примут, для муниципальных образований региона, за исключением Омска, он станет обязательным к исполнению с 1 января 2025 года. Тогда для всех станут доступны реестры озелененных территорий (размещать их органы местного самоуправления будут обязаны на своих официальных сайтах).

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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Деревья#Омская область#Вырубка деревьев#Новости#Законопроект#Заксобрание#Обрезка#Зеленая комиссия
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