Полезный, но чрезвычайно сырой проект. В Омске хотят поставить на учет все деревья

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
В Омской области продолжается работа над законопроектом об охране зеленых насаждений. Предполагается, что в регионе проведут инвентаризацию деревьев и поставят их на учет, а также сделают более прозрачным процесс вырубки, обрезки и пересадки зеленых насаждений. То есть созданный обобщенный законодательный акт должен регулировать все вопросы, связанные с деревьями.
Законопроект, над которым длительное время работали представители партии «Новые люди», на сегодняшнем пленарном заседании Заксобрании приняли к рассмотрению. Однако у депутатов возникло очень много вопросов к документу.
Владимир Казанин, согласившись, что тема озеленения для Омска больная, поинтересовался, как будет проверяться компенсационное озеленение, должны ли деревья высаживаться на тех же территориях или где-то по близости. Константин Ткачев удивился, что на реализацию закона не потребуется ни одного рубля. Оказалось, что документ не подразумевает новых масштабных посадок, а направлен только на «прозрачность и учет».
«Девять месяцев работали, ребенок мог родиться, а над проектом еще работать и работать. Закон чрезвычайно сырой, практически по каждому моменту вопросы возникают. Много серьезных ошибок. Надо дальше работать с привлечением заинтересованных лиц. Но проект полезный», — отметил депутат Игорь Попов.
Если законопроект примут, для муниципальных образований региона, за исключением Омска, он станет обязательным к исполнению с 1 января 2025 года. Тогда для всех станут доступны реестры озелененных территорий (размещать их органы местного самоуправления будут обязаны на своих официальных сайтах).