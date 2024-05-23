Полезный, но чрезвычайно сырой проект. В Омске хотят поставить на учет все деревья

Владимир Казанин, согласившись, что тема озеленения для Омска больная, поинтересовался, как будет проверяться компенсационное озеленение, должны ли деревья высаживаться на тех же территориях или где-то по близости. Константин Ткачев удивился, что на реализацию закона не потребуется ни одного рубля. Оказалось, что документ не подразумевает новых масштабных посадок, а направлен только на «прозрачность и учет».