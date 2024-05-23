gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Обрезка

Выбрать дату
2024
Не только Омск. На кладбище и улицах Калачинска срубят 105 старовозрастных деревьев
22 апреля, 11:02
Мешают проводам. На четырех омских улицах одобрили обрезку почти 450 деревьев
22 февраля, 04:52
Минус 46 деревьев. В Омске за омолаживающую обрезку и вырубку заплатят 1,6 млн рублей
30 января, 06:09
С фотосъемкой услуг. Омское УДХБ потратит 500 тысяч на обрезку деревьев в Амуре
16 января, 05:15
2023
Улица разделилась на два лагеря. На Левобережье омичи устроили вражду из-за деревьев
5 ноября 2023, 06:23
Везде пеньки. Главный архитектор Омска раскритиковал обрезку деревьев в городе
4 ноября 2023, 04:18
2022
От парковок до корзин. На комиссию по сносу деревьев в Омске подали интересные заявки
28 сентября 2022, 07:33
В Омске предложили обрезать столетнюю иву у здания «Водоканала»
Дерево сильно пострадало из-за ветра.
5 июля 2022, 05:35

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика