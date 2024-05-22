Досрочное погашение ипотеки: как выгодно рассчитаться с банком

К примеру, если вы ежемесячно платите 20-го числа, а сумма вашего ежемесячного платежа составляет 50 тысяч рублей, то вся эта сумма пойдет на погашение основного долга по кредиту. Однако, если вы решите внести сумму для частичного досрочного погашения 25-го числа (то есть спустя пять дней), то из этой суммы будут списаны проценты за использование кредита за эти 5 дней, а оставшиеся средства пойдут на выплату самого долга по кредиту.



Заемщик обращается в банк с заявлением о досрочном погашении ипотеки. В нем указывается сумма, которую нужно внести на счет. Банк рассчитывает ее, включая проценты, и заемщик вносит указанную сумму на свой счет в определенный день. Банк списывает деньги в счет погашения долга. Ипотечный кредит закрывается обычно в день, когда должен был произойти следующий ежемесячный платеж.