Омичам рассказали, как получить квартиру, если совсем нет денег на ипотеку

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Невозможность купить свое жилье — одна из причин, по которой как раз можно обзавестись жильем. Специалисты напомнили, что недостаточный доход, сложные жизненные обстоятельства или недостаточно комфортные условиях проживания могут стать основанием для выдачи жилья от государства.
Полный список тех, кто может претендовать на такое жилье, утвержден муниципалитетом, который и предоставляет жилье. В списке, в первую очередь, стоят малоимущие граждане, которых уже поставили на учет как нуждающихся в улучшении жилищных условий. Если эти граждане — многодетная семья, то они продвигаются в очереди и получат жилье раньше.
Также в список входят жильцы аварийных домов, инвалиды 1 и 2 группы, ветераны ВОВ и военнослужащие и еще ряд категорий. Все они не должны иметь никакого жилья в собственности.
Для того, чтобы получить жилье по договору социального найма, нужно предоставить в местную администрацию необходимый пакет документов — у каждого муниципалитета он свой. Решение принимается в течение 30 дней, и если оно окажется отрицательным, его можно обжаловать в суде. После этого останется лишь дождаться своей очереди на заселение: ждать придется от нескольких недель до нескольких лет, в зависимости от количества жилья в резервном фонде.
Во время проживания в такой квартире нужно поддерживать порядок, проводить ремонт и оплачивать коммунальные платежи. А вот от налога жильцы освобождаются, так как фактически квартира находится в собственности государства. Продать, передать в наследство или сдать в аренду такую квартиру нельзя по той же причине.
Однако обрести права собственности на такое жилье все же можно. Для этого сразу после подписания договора соцнайма следует озаботиться сбором нового пакета документов — уже для приватизации жилья. Это распространенная практика, однако приватизировать жилье можно один раз в жизни. Приватизация доступна всем, кто прописан в социальном жилье.
При этом есть обстоятельства, при которых социальное жилье можно потерять. Если не следить за порядком в такой квартире и не поддерживать его состояние, то договор социального найма может быть расторгнут. Также договор расторгнут, если жильцы нарушают режим тишины по ночам и беспокоят соседей, или же семью лишили родительских прав. Сами жильцы могут расторгнуть договор соцнайма в любой момент, чаще всего это происходит, если жилье становится аварийным не по их вине, или же семья нашла ресурсы для покупки собственной недвижимости.