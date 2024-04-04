Омичам рассказали, как получить квартиру, если совсем нет денег на ипотеку

При этом есть обстоятельства, при которых социальное жилье можно потерять. Если не следить за порядком в такой квартире и не поддерживать его состояние, то договор социального найма может быть расторгнут. Также договор расторгнут, если жильцы нарушают режим тишины по ночам и беспокоят соседей, или же семью лишили родительских прав. Сами жильцы могут расторгнуть договор соцнайма в любой момент, чаще всего это происходит, если жилье становится аварийным не по их вине, или же семья нашла ресурсы для покупки собственной недвижимости.