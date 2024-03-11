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Published Сегодня, 13:34

Modified Сегодня, 13:34

Updated Сегодня, 13:34

Стало известно, как можно выгодно оформить заем на вторичку по семейной ипотеке

Семейная ипотека: как можно выгодно оформить заем на вторичное жилье в 2024 году

11 марта 2024, 13:34
Фото: 1MI

Стало известно, как можно выгодно оформить заем на вторичку по семейной ипотеке

Семейная ипотека под 6% является одной из самых популярных льготных программ, однако бывают случаи, когда ей невозможно воспользоваться.

Эксперты по недвижимости рассказали «NEWIA.RU», какие условия семейной ипотеки еще актуальны. Напомним, что программа прекратит свое существование 1 июля 2024 года.

С 2023 года семейная ипотека может использоваться для покупки вторичного жилья, однако есть некоторые ограничения. Например, вторичку в ипотеку нельзя взять, если: дом, где расположена квартира, построен до 1970 года, если имеет площадь менее 42 кв. м. для однокомнатной квартиры, 54 кв. м. для двухкомнатной, 66 кв. м. для трехкомнатной и 84 кв. м. для четырехкомнатной, а также является аварийным или ветхим.

В 2024 году появились новые условия семейной ипотеки, о них подробно рассказала София Любимова — риэлтор и директор агентства недвижимости «Любимое». Так, семейная ипотека доступна паре либо одному из родителей, у которых имеется ребенок, рожденный с 1 января 2018 по 31 декабря 2023 года. Также на льготную ипотеку могут претендовать семьи с двумя совершеннолетними детьми, ребенком инвалидом или приемным ребенком.

В таких случаях первоначальный взнос составит от 20%, а максимальный кредитный лимит, в зависимости от региона проживания, от 6 до 12 млн руб.

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#Омск#Омская область#Ипотека#Новости#Анастасия Баянова#Семейная ипотека#Льготная ипотека
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