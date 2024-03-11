Семейная ипотека: как можно выгодно оформить заем на вторичное жилье в 2024 году

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
Эксперты по недвижимости рассказали «NEWIA.RU», какие условия семейной ипотеки еще актуальны. Напомним, что программа прекратит свое существование 1 июля 2024 года.
С 2023 года семейная ипотека может использоваться для покупки вторичного жилья, однако есть некоторые ограничения. Например, вторичку в ипотеку нельзя взять, если: дом, где расположена квартира, построен до 1970 года, если имеет площадь менее 42 кв. м. для однокомнатной квартиры, 54 кв. м. для двухкомнатной, 66 кв. м. для трехкомнатной и 84 кв. м. для четырехкомнатной, а также является аварийным или ветхим.
В 2024 году появились новые условия семейной ипотеки, о них подробно рассказала София Любимова — риэлтор и директор агентства недвижимости «Любимое». Так, семейная ипотека доступна паре либо одному из родителей, у которых имеется ребенок, рожденный с 1 января 2018 по 31 декабря 2023 года. Также на льготную ипотеку могут претендовать семьи с двумя совершеннолетними детьми, ребенком инвалидом или приемным ребенком.
В таких случаях первоначальный взнос составит от 20%, а максимальный кредитный лимит, в зависимости от региона проживания, от 6 до 12 млн руб.