Семейная ипотека: как можно выгодно оформить заем на вторичное жилье в 2024 году

С 2023 года семейная ипотека может использоваться для покупки вторичного жилья, однако есть некоторые ограничения. Например, вторичку в ипотеку нельзя взять, если: дом, где расположена квартира, построен до 1970 года, если имеет площадь менее 42 кв. м. для однокомнатной квартиры, 54 кв. м. для двухкомнатной, 66 кв. м. для трехкомнатной и 84 кв. м. для четырехкомнатной, а также является аварийным или ветхим.