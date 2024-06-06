gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Налоговый вычет

Выбрать дату
2024
Российские спортсмены смогут получать налоговый вычет за ГТО
Минфин предложил внести изменения в Налоговый кодекс. Законопроект ведомства подразумевает оформление налогового вычета в размере 6 тыс рублей за сдачу норм ГТО и прохождение диспансеризации. Однако есть условия. Подробнее — в материале.
6 июня, 13:48
Досрочное погашение ипотеки: как выгодно рассчитаться с банком
22 мая, 06:41
Что, куда и как. Россиянам рассказали, как получить налоговый вычет за квартиру
Есть определенный список документов, которые подаются в налоговую службу для получения денежных средств.
21 февраля, 11:15
2023
Президент сообщил о грядущих повышениях МРОТ и налоговых вычетов
21 февраля 2023, 11:08

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика