Будьте внимательны. Эксперт нашел неприятный подвох в сельской ипотеке

Подвох сельской ипотеки, по словам эксперта, заключается в удвоении первоначального взноса. Это происходит, когда ипотека выдается и мужу, и жене, то есть две ипотеки оформляются на покупку одной недвижимости. В таком случае первоначальный взнос, который составляет 20%, будет равен уже 40%.