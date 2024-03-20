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Posted Сегодня, 13:52

Published Сегодня, 13:52

Modified Сегодня, 13:52

Updated Сегодня, 13:52

Эксперт рассказал о подвохе в сельской ипотеке

Будьте внимательны. Эксперт нашел неприятный подвох в сельской ипотеке

20 марта 2024, 13:52
Фото: 1MI

Эксперт рассказал о подвохе в сельской ипотеке

Эксперт Анатолий Коршунов предупредил, что, оформляя сельскую ипотеку, нужно учитывать ряд важных факторов.

Сельская ипотека является одной из наиболее выгодных льготных программ, ее дают под 3%. Однако при оформлении документов на этот вид ипотеки стоит учитывать ряд важных факторов, подробнее о них эксперт Анатолий Коршунов рассказал «Newia».

Льготные ипотеки имеют определенный лимит, поэтому, если вы хотите получить заветную жилплощадь, стоит подумать об этом заранее и подавать заявку в первой половине года. Анатолий Коршунов отмечает, что многим приходится вставать в очередь за сельской ипотекой из-за того, что поздно подали на нее заявление.

Стоит учесть, какие категории недвижимости включает сельская ипотека. Среди них: построенный дом вместе с участком, дом по долевому участию, квартира в многоэтажном доме в опорных населенных пунктах, а также строительство дома.

Подвох сельской ипотеки, по словам эксперта, заключается в удвоении первоначального взноса. Это происходит, когда ипотека выдается и мужу, и жене, то есть две ипотеки оформляются на покупку одной недвижимости. В таком случае первоначальный взнос, который составляет 20%, будет равен уже 40%.

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#Недвижимость#Омск#Омская область#Ипотека#Новости#Льгота#Эксперт#Анастасия Баянова#Льготная ипотека#Сельская ипотека
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