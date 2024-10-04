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До 100 тысяч. За что могут снять лишние деньги у пользователей электросамокатами
4 октября, 05:08
Первый полет в Усть-Ишим, резкое похолодание и десятки липовых ДТП. Омск сегодня
14 августа, 15:23
Темно-зеленый ГАЗ за 1 млн. В Омске продают ретро-кабриолет
24 июня, 08:59
Досрочное погашение ипотеки: как выгодно рассчитаться с банком
22 мая, 06:41
2022
Пугающая тенденция. В Омске на стройплощадке насмерть разбился еще один рабочий
Мужчина упал с 18-этажного дома.
4 июля 2022, 10:09

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