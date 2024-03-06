Готовьтесь. Россияне останутся без льготной ипотеки из-за меняющихся планов

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Стало известно, что ждет россиян в плане льготной ипотеки. Об этом пишет newia.ru со ссылкой на эксперта Евгения Яшенкова. Соответствующая тема стала актуальнее в связи с изменением льготной ипотеки. В прошлом году ее доля составила 90%.
Это сразу же дало толчок для дискуссий в обществе экспертов сферы недвижимости. К слову, в министерстве финансов России хотят сократить объем выдаваемых займов на льготных условиях. Также представители ведомства планируют уменьшить их долю до 25%.
По мнению Яшенкова, цены на жилье при этом не упадут. Напротив, данные тенденции должны способствовать снижению роста. Эксперт отметил, что льготная ипотека по своей сути является стимуляцией спроса на новостройки.
Эти движения выгодны застройщикам, так как они могут заработать больше. Расходы тем временем переносятся на покупателя даже в том случае, если учитывать вводимые банком комиссии для девелопментов.
Первостепенно должны пострадать однокомнатные квартиры и студии. Они пользуются популярностью при льготных программах. Например, в столице в этом сегменте жилья за последние два года заметно выросли цены.